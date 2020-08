La panelista confirmó que se contagió luego de que una empleada de su casa resultara contagiada y detalló como se siente.



Luego de un fin de semana de versiones sobre su salud,Nicole Neumann habló en Nosotros a la mañana y confirmó que padece coronavirus.

La panelista del ciclo contó que una empleada que vive en su casa resultó contagiada y por eso ella se hisopó: “Sí, es verdad lo de la señora que trabaja en casa, vive acá. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, obviamente me alarmé porque es un síntoma de Covid. Le pedí que se quedara encerrada en su cuarto hasta hacerse el test y le dio postivo”.

“Desde ese momento, los convivientes que somos mis hijas y yo tenemos que hacer obviamente una cuarentena preventiva. En realidad, los chicos asintomáticos no se hisopan pero yo sí me hisopé”, agregó sobre por qué no fueron hisopadas sus hijas con Fabián Cubero, Indiana, Allegra y Sienna.

Y explicó cómo fue el diagnóstico: “Me dio positivo y gracias a Dios lo estoy transitando asintomática. Tengo síntomas mínimos como un resfrío, un poco de moco pero estoy perfecta. De hecho estoy haciendo de todo, cocinando y atendiendo todo en la casa”.

Nicole, que se mostró sumamente precavida desde que empezó la cuarentena, aseguró: “Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”.

Sobre cómo seguirá su aislamiento, Neumann explicó: “Ahora toman diez días del mínimo síntoma, que me dolía un poco la garganta y tenía un poco de mocos. No tuve fibre. A los diez días no hay que ni volver a hisoparte, ya no contagiás y te dan el alta. Así que el lunes si se animan y me lo permiten podría volver a trabajar”.

Nicole reconoció cómo la impactó el diagnóstico: “Cuando me entero del positivo, la realidad es que soy muy hipocondríaca y por eso tomo tantos cuidados, se me cayó el alma al piso porque realmente pensé que me iba a dar negativo ya que me cuido a un nivel obsesivo. Y asben cómo soy con la salud y la alimentación, tomo espirulina, gengibre… Pero no”.

“Me agarró super leve. En el momento entré en pánico, me quedé encerrada en el cuarto un rato, no sabía si salir o no por las nenas. Hasta que hablé con dos médicos y la pediatra. Ahí intenté resetear mi cabeza, dije ‘salgamos del pánico que paraliza, estamos bien, sin síntomas’”.

Y contó cómo es la nueva vida cotidiana con sus hijas: “Cocino con barbijo, me mantengo a 3 metros de ellas con barbijo por si alguna es negativa aunque igual tienen que hacer el aislamiento conmigo. Gracias a Dios lo estoy transitando como un mínimo resfrío”.

Nicole contó que la empleada ya no vive con ellas desde que dio positiva: “La empleada está perfecta, no está viviendo con nosotras ahora porque cuando le pasó lo del hisopado le pedí que se fuera a un centro de aislamiento por si nosotras éramos negativas. Cuando arrancó la pandemia, mi empleada me dijo que prefería quedarse en casa por eso estaba trabajando acá”.