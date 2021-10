Hubo una reunión entre representantes de los bloques. Cambiemos quiere sus proyectos. Los cordobeses y los federales ponen condiciones y el oficialismo duda.

Una reunión con representantes de todos los bloques de diputados abrió la posibilidad de una sesión para la semana que viene, con la ley de etiquetado frontal como tema principal y los votos para que sea ley.

El encuentro fue el viernes y si bien no hubo una confirmación de abrir el recinto, varios de los participantes anticiparon que había voluntad de sesionar, pero un acuerdo todavía no está fácil.

Cambiemos, que tiene una mayoría decidida a apoyar el etiquetad, pide además una larga lista de temas. Y el Frente de Todos intenta negociar con los bloques chicos, pero por ahora no logra cerrarlo.

En la reunión estuvo representado por Paula Penacca, la flamante secretaria parlamentaria en reemplazo de Cristina Álvarez Rodríguez. Es además una militante de La Cámpora y fue elegida por el presidente del bloque Máximo Kirchner.

En el oficialismo las fuentes eran menos optimistas respecto a una sesión el martes 19, la fecha que trascendió como las más cómoda para todos. Aceptaban las negociaciones, pero no le veían un final cercano.

«Están dando vueltas y no sabemos porqué», se lamentaban en Cambiemos, donde confirman que exigirán la sanción de la promoción ovina, entre los temas a incluir. El Frente de Todos no aceptará emplazar a comisiones para tratar temas que no quiere aprobar, como la implementación de la boleta única.

La otra vía posible que explora Sergio Massa es negociar con bloques chicos una sesión que excluya a Cambiemos, pero no está sencillo. «Los cordobeses y Graciela Camaño presionan mucho», explican.

El bloque Córdoba Federal exige la cesión a su provincia del terreno del campo La Perla y otros temas pendientes, mientras que Graciela Camaño plantea apurar la ley del agujero azul, una iniciativa que declara zona protegida el área en la que se hundió el submarino Ara San Juan.

El Gobierno se mostró de acuerdo cuando se debatió en comisión, pero no estaría tan interesado en apurarse, tal es así que todavía no tiene dictamen.

Camaño representa al trío de lavagnistas (Alejandro Rodríguez y Jorge Sarghini) y también pone la cara por la dupla de socialistas santafesinos. Las negociaciones continúan.