El tenista español se pronunció sobre la situación que está atravesando el serbio en suelo australiano por no cumplir con los requisitos de vacunación contra el covid.

La situación que está atravesando Novak Djokovic en Australia es uno de los temas que más interés y debate despiertan alrededor del mundo por las opiniones divididas que genera la postura del serbio sobre la vacunación para combatir el coronavirus.

El actual número 1 del tenis mundial arribó al país oceánico con el objetivo de disputar el primer Grand Slam de la temporada pero hasta el momento su presencia en el torneo continúa siendo una incógnita.

Del otro lado, Rafael Nadal, uno de sus rivales históricos, se pronunció sobre el caso tras ganar su primer partido individual en el ATP tour en Melbourne: “Yo tuve el covid, fui vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro”.

Al mismo tiempo el español, que no tiene especial simpatía por su gran rival Nole, dijo este jueves que el tenista serbio deberá asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus. El número uno del tenis mundial fue retenido por la policía fronteriza al llegar a Australia el miércoles, y su visado fue cancelado por no cumplir con los requisitos relativos a la vacunación contra el covid para ingresar al país.

“Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas”, consideró el manacorí.

Djokovic, “ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias. Desde luego no me gusta esta situación, y de alguna manera lo siento por él”, continuó El Matador y agregó: “Él es una persona mayor de edad que toma sus decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones. Sabía las condiciones de antemano”.

“Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro”, afirmó respecto al revuelo que causó la noticia de que el serbio había recibido supuestamente una exención médica para disputar el Abierto de Australia.

A finales de diciembre el tenista español de 35 años fue positivo por coronavirus, transitó la enfermedad y aseguró que tuvo que hacer frente a unos “síntomas muy duros”.

“Más allá de ganar o perder, lo importante hoy es el hecho de haber vuelto. Tuve fiebre durante dos días y estuve en la cama sin apenas poder moverme pero siempre quise estar aquí”, explicó en la rueda de prensa después de arrancar con victoria ante el lituano Ricardas Berankis en la segunda ronda del Melbourne Summer Set.

“Me lo he pasado muy bien entrenando estos días aquí. Hoy ha habido ciertos fallos pero entran dentro de la lógica después de estar tanto tiempo parado”, comentó el balear tras desvelar que no disputaría el partido de dobles de segunda ronda que iba a jugar junto a su compatriota Jaume Munar.