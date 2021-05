El español Rafael Nadal le ganó la final del Masters 1000 de Roma al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 7-5, 1-6, 6-3, y alcanzó este domingo su décimo título en el Foro Itálico de la capital italiana.

Nadal, que la semana pasada perdió en cuartos de final en Madrid con el alemán Alexander Zverev, es el gran favorito para el Abierto de Francia, a jugarse en Roland Garros a partir del lunes 24 de mayo.

El primer ser fue muy parejo y se definió cuando Nadal le quebró el saque a Djokovic en el 5 iguales En el segundo parcial el serbio no pareció sentir el cansancio de las cinco horas de juego de ayer, cuando completó el partido con el griego Stefanos Tsitsipas y venció al italiano Lorenzo Sonego, y le ganó con un contundente 6-1.

En el tercer set Nadal recuperó su solidez habitual, quebró el servicio del serbio estando 3-2 arriba y no falló con su saque para llevarse el 36 Masters 1000 de su carrera, emparejando la marca de su rival de este domingo.



The moment @RafaelNadal overcame Djokovic to win an extraordinary 10th Rome title!#IBI21 pic.twitter.com/IldBAYvVKS— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021