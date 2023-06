Sus padres dejaron Argentina en el 2002, vivió en Brasil, Italia y Gran Bretaña, pero él anhela defender la Albiceleste. “Es su sueño”, reconoce su papá.

Aquel día de diciembre quedará marcado como un punto de inflexión para Felipe Rodríguez Gentile. La tarde en la que hizo cinco goles en uno de los torneos más tradicionales de Inglaterra y pegó un involuntario salto a las portadas de los periódicos del mundo. Felipinho nació en Brasil, tiene ciudadanía española y desde hace tres años está en Inglaterra. Sin embargo, él se siente absolutamente argentino como sus padres Fernando y Agustina, que en el 2002 dejaron su país natal por trabajo. Y esos cinco goles en su debut por la FA Youth Cup pusieron su historia sobre la mesa.

“Le dijeron a Feli que iba a jugar esta copa por primera vez y nosotros pensábamos que iba a ir al banco, porque es Sub 18 el torneo. Cuando estábamos subiendo al tren para ir a la cancha, lo llamaron y le avisaron que iba a entrar de titular. Empezaron perdiendo y de repente empezó a hacer goles… Fue espectacular, mágico”, relata ante Infobae Fernando, su padre, mientras Felipinho lo acompaña en la entrevista. Felipinho, en realidad, es el apodo que se ganó durante su infancia en Brasil Felipe Rodríguez-Gentile: “Él siempre fue chiquito de estatura y a los chiquitos en Brasil le ponen el “inho” al final, por eso es Felipinho”

Ese duelo entre el Preston North End y Rotherham United empezó con la visita arriba en el marcador, pero de repente Felipe se iluminó. Uno, dos, tres… ¡Cinco goles! para que el Preston accediera a la siguiente ronda de la versión juvenil del torneo más longevo del planeta. “Acá en Inglaterra fue una explosión. Salió en los diarios porque no es común. El campeonato es muy reconocido acá, nosotros ni sabíamos la verdad. A los días se empezó a disparar en redes sociales en Argentina y, sumado al furor del Mundial, fue una locura”, explica su papá.

El Preston, el club al que representa, terminó ganando ese duelo con un 6-1 y avanzó a la siguiente etapa. Rodríguez-Gentile siguió siendo fundamental en ese torneo para un club que apenas alcanzó una final en 1960 (la versión juvenil empezó a jugarse en 1953): gol en el 2-1 ante Gillingham por la cuarta ronda y otro grito en el 3-2 sobre Luton Town por quinta fase. Fue titular en la dolorosa caída ante Southampton 1-3 de cuartos de final, pero ese tropiezo no manchó su experiencia: terminó como segundo máximo artillero del certamen con siete anotaciones.

“Cuando lo invitaron a jugar justo se dio que era su primer partido con este equipo. Él había cumplido recién en octubre los 16 años y esto fue en diciembre. Un chico de 16 años, en una competición súper prestigiosa, que en su primer partido hace 5 goles y encima es brasilero-argentino, eso se juntó para que la historia se haga grande o diferente”, reconoce Fernando sobre los factores que empujaron a su hijo a una inesperada fama.

La actuación encendió todas las luces de alerta en la oficina de scouting de la selección argentina que lidera Juan Martín Tassi en Europa y que proyecta extenderse en el corto plazo a Estados Unidos: “Nos contactó Juan Martín, nosotros estábamos en Argentina porque habíamos vuelto por el fin de año. Un pibe súper amable, que quería saber más de Felipe. Tuvimos una call con él y le contamos todo, le mandamos videos, información, estadísticas y demás. A partir de ahí, lo sigue, hablamos, lo vino a ver en el partido contra Luton de la FA Cup. Estuvo súper atento, cuando vino a verlo después habló con él. Estamos en contacto. Él tiene su programa, no es que vino a ver sólo a Felipe, él mira a todos los pibes argentinos que están afuera. Es un programa muy bueno, con nosotros estuvo súper bien”.

El rebote de sus rendimientos en los últimos meses se transformó también en una exposición impensada que lo llevó a pasar de 500 seguidores en su perfil de Instagram a más de 10 mil: “Felipe nació en Brasil, tiene la nacionalidad argentina por nosotros y la española también porque me la hice yo. Se generó una buena onda con los argentinos por redes para que juegue en la Selección, le mandan mensajes todo el tiempo. Su sueño es jugar para Argentina”. Y en pocos meses llegará el turno del Mundial Sub 17…

“Es el sueño de Felipe, si llega algo estaría muy feliz de participar”, repite su padre ante la posibilidad de integrar esa cita que se realizará en Indonesia desde noviembre y que tendrá al país buscando ser campeón mundial en esta categoría por primera vez en su historia. No la tendrá para nada fácil Felipinho, ya que en el ataque argentino brillaron el Diablito Echeverri, Agustín Ruberto y Santiago López, sin contabilizar que no fue citado el talentoso delantero de Vélez Gianluca Prestianni. El único “europibe” que estuvo en el Sudamericano Sub 17 fue el arquero del Sevilla Lorenzo Luchino, otro hallazgo de la oficina de scouting.

Mientras tanto, Rodríguez-Gentile continúa con su formación en el Preston North End del Championship (segunda división inglesa): acaba de firmar un contrato para aplicar a la scholarship del club, una beca que le alternará los entrenamientos con la educación formal. “Se dan a los 16 años y empieza formalmente por dos años con el club. Se va a mudar a Preston y estará unos días a la semana ahí. Es un programa muy bueno. Las expectativas en el club son seguir jugando y más adelante empezar a entrenar con el primer equipo de Preston”.

Esta histórica entidad del ascenso inglés de 143 años de vida, que no pudo pelear por el boleto a la Premier League la temporada pasada y lleva medio siglo sin tocar la máxima división, podría ser una escala en el trayecto de Rodríguez-Gentile que tras su cinco goles sonó en Liverpool, Machester United, City, Tottenham y Newcastle según los informes de los diarios británicos. “Acá es muy común el tema, porque juegan todo el tiempo con equipos de la Premier League y lo ven todo el tiempo. Están constantemente pidiendo videos, informes y demás. El agente de Felipe siempre se los pasa. Mientras tanto, estamos muy contentos en Preston”, aclaram.

Si bien su entorno reconoce que hubo contactos de la Premier League y de España, saben que recién a los 17 años podría firmar un contrato legalmente, por lo que su desarrollo en estos meses será vital para saber cómo continuará su camino. “Es chico él, hablamos mucho como familia e intentamos traerlo a la realidad, a la humildad, al trabajo. Hablamos mucho con él, que disfrute, pero con los pies en la tierra”.

Para sus padres es un mundo nuevo el que deben atravesar: Fernando es químico y Agustina bióloga. Se conocieron en la Universidad de Ciencias Exactas y se fueron a trabajar a Brasil meses después de la crisis del 2001, un poco empujados por la situación y otra por el deseo de conocer otras culturas. Permanecieron en Vinhedo (Sao Paulo) hasta 2008, donde nacieron Felipe y su hermano mayor Mateo (19 años, estudiantes de ciencias biomédicas en Edimburgo). El trabajo y la aventura los empujó a pasar por Milan (Italia), retornar tiempo después a Brasil y en enero del 2020 desembarcar en Inglaterra.

Felipinho se crió en el futsal brasileño, aunque con una cultura 100% argentina que lo llevó a perseguir su sueño de vestirse de celeste y blanco. Estuvo a prueba en el Liverpool cuando llegaron a Reino Unido, pero la pandemia que se desató le impidió poder mostrarse y los agentes de ese lugar lo recomendaron al Preston. “Fue una semana a Liverpool y se cerró todo por el COVID. No pudo hacer nada y el muchacho nos recomendó venir acá, que sí estaban jugando: en el primer partido hizo dos goles ya”.

Puede jugar como centrodelantero, como segunda punta o en cualquier puesto del frente de ataque con la ventaja de manejar las dos piernas. La decisión de emigrar a Inglaterra, aclara Fernando, fue fundamental para que profundice su trayectoria deportiva: “La verdad, siempre supimos que a él le iba a ir bien porque juega muy bien desde chiquito. Pero sabíamos que en Latinoamérica iba a ser más difícil porque en Brasil tenés un montón de chicos que juegan al fútbol y la verdad que la infraestructura, sacando los clubes grandes, es bastante precaria, muy a pulmón. Acá nos encontramos con un montón de clubes de segunda división, como Preston, con una mega infraestructura. Con profesionales, con plata… Esta beca que se ganó él ahora la da el gobierno inglés a más de mil chicos en todo el país para que puedan estudiar y jugar al fútbol durante dos años. El nivel es muy bueno y hay muchas oportunidades”.

Los Rodríguez-Gentile pueden saltar de país en país para cumplir con esa necesidad de “conocer otras culturas”, pero la sangre argentina sigue de generación en generación aunque sus hijos vengan un mes por año para las vacaciones: “No entendemos bien de dónde sacó toda esta pasión por Argentina, sacó esa cosa por Argentina que es una locura. Está muy entusiasmado con todo esto, con los mensajes lindos de la gente”. Felipe con la camiseta de Argentina y cuando se tiñó el pelo durante el Mundial 2018 por la Selección

