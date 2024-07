Doherty, quien falleció a los 53 años, interpreta a Brenda Walsh en la serie.Cómo fue creado y las mejores curiosidades del programa.

Beverly Hills, 90210 sigue acumulando tragedias. Ahora se conoció que murió Shannen Doherty, una de sus protagonistas, a la corta edad de 53 años. Fue tras luchar contra una dura enfermedad.

Su fallecimiento fue confirmado por su publicista, Leslie Sloane, a la revista People. «Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad», informó a la publicación estadounidense.

Adentrémonos un poco más en esa ficción que hizo que Doherty fuera tan querida por el público y que hoy, lamentablemente, está catalogada por algunos como serie «maldita».

La sórdida historia de Beverly Hills, 90210

Antes de Sex and the City y mucho, pero mucho antes que Emily in Paris, el showrunner Darren Star llevó a las pantallas chicas una de las series que marcaron a toda una generación en los noventa: Beverly Hills, 90210.

El programa trata sobre un grupo de jóvenes que viven en Beverly Hills -la crème de la crème de Los Ángeles- y estudian juntos, primero en la secundaria y después en la universidad.

Jason Priestley y Shannen Doherty son los gemelos Brandon y Brenda Walsh, los protagonistas; Jennie Garth es Kelly Taylor, la mejor amiga de Brenda y de Donna, un personaje interpretado por Tori Spelling; el también fallecido Luke Perry es Dylan e Ian Ziering hace de Steve, el mejor amigo de Brandon y Kelly.

La serie fue emitida en Estados Unidos por la cadena FOX desde el 4 de octubre de 1990 hasta el 17 de mayo de 2000. Por su inusitado éxito, luego sería emitida en muchísimos países, incluida la Argentina, donde pudo ser vista por Canal 13 desde 1992 a 1994.