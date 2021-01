Jugó en la década del 80 en la mejor liga del mundo y conoció al bahiense cuando vino a la Argentina a jugar en la Liga Nacional. Atravesó problemas legas y de adicciones.





En las últimas horas se confirmó la muerte de un hombre que fue decisivo en los comienzos de la carrera deportiva de Manu Ginóbili. El ex basquetbolista estadounidense Grant Gondrezick falleció el pasado jueves 7 de enero a sus 57 años por causas que todavía se desconocen.

Conocido como Gondo, nació el 19 de enero de 1963 en la ciudad de Boulder, estado de Colorado. Se destacó como jugador de la Universidad de Pepperdine hasta que en 1986 fue elegido por los Phoenix Suns en el puesto 77 de la segunda ronda del Draft de la NBA. Rápidamente, su impacto fue negativo: tuvo problemas legales y relacionados a la adicción a las drogas.

Los escándalos que protagonizó generaron su expulsión del sistema y se recluyó durante una temporada en el Caen francés, más allá de que negoció la pena con la Justicia y simplemente debió pagar una multa tras ser encontrado culpable de manipular a un testigo. Luego de estar un año en Francia, volvió a la mejor liga de básquet del mundo y se sumó a Los Ángeles Clippers en lo que fue su última vez en la NBA.

A partir de dicha experiencia, comenzó a ser un trotamundo de su deporte: jugó en ligas de Bélgica, Italia y España hasta que desembarcó en la Argentina y se calzó la camiseta de Estudiantes de Bahía Blanca. Allí fue donde conoció a Ginóbili y, gracias a su discurso, le cambió la cabeza al bahiense que años más tarde se convertiría en el tercer argentino en pegar el salto a la NBA.

El dialogo de Manu Ginóbli con Grant Gondrezick en Estudiantes de Bahía Blanca

Fue el propio Manu hace ya una década el que, en una charla TED, dio indicios del valor que tuvo un diálogo con Gondrezick cuando ambos compartieron equipo en la Liga Nacional para darle el impulso final y mentalizarse de que podía ser una pieza importante en el baloncesto más relevante del planeta.

“Había vestigios o cosas que indicaban que me podía llegar a transformar en un muy buen jugador de Liga Nacional, pero nada más. Al año siguiente vuelvo a Bahía Blanca. Hay un momento clave en ese año, que es una charla con un extranjero que jugaba conmigo y había estado dos o tres años en la NBA. Me sentó y me dijo: ‘Te tenés que ir a los Estados Unidos, a estudiar en una Universidad en Estados Unidos, que si vos vas y estás cuatro años ahí terminás en la NBA’. Yo lo miré como diciendo ‘imposible’, este quiere ser mi amigo o algo, y me lo dice para motivarme o hacerme poner bien”, rememoró Ginóbili y lo posicionó como el núcleo de su transformación mental para llegar a ser el jugador que fue.

Después que jugó sólo 16 partidos en la Liga Nacional argentina, entre los que se destacó uno clave que le permitió a Estudiantes salvarse del descenso gracias a una tarea fantástica en la que sumó 42 puntos y capturó 15 rebotes para vencer al Deportivo Roca, Grant tuvo algunas otras excursiones hasta que se retiró de la disciplina y se convirtió en entrenador. En dicha posición fue que protagonizó uno de sus últimos escándalos: en 2009 afrontó una nueva acusación y se declaró culpable en un caso de fraude hipotecario que involucró la venta de 24 viviendas en Houston.