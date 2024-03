El último domingo, Montecarlo vivió una emocionante jornada en el Polideportivo Municipal con la Primera Fecha de este apasionante circuito. Con la participación de 98 jugadores de distintas categorías, desde sub 9 hasta maxi 50, damas, dobles y niveles de Primera a Cuarta, la competencia estuvo más intensa que nunca.

Además, contó con la presencia de jugadores de Brasil, Paraguay, Chaco y los diferentes puntos de Misiones, desde Oberá hasta Montecarlo, pasando por Posadas, Puerto Rico, Garupá, Alem y Eldorado.

Estos son los campeones de la Primera Fecha del Circuito Misionero de Tenis de Mesa en Montecarlo

SUB 9 • VALLEJOS LUCAS (Posadas) • PEÑA IGNACIO (Montecarlo)

SUB 11 • APONTE ALEJO (Montecarlo) • PHAR FECNER MARTIN (Eldorado) • FARIÑA LISANDRO (CEDEMU Puerto Rico) / LOPEZ EZEQUIEL (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 13 • DA SILVA SIOMARA (C. Paraguayo Puerto Rico) • ISASI RODRIGO (Montecarlo) • ESPINDOLA DYLAN (CEDEMU Puerto Rico) / DURE GIOVANI (Garupá)

SUB 15 • APONTE BRUNO (Montecarlo) • RAMIREZ GASTON (CEDEMU Puerto Rico) • ESPINDOLA EZEQUIEL (CEDEMU Puerto Rico) / THIAGO JARA (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 17 • SOTTER SHAKIR (CEDEMU Puerto Rico) • AQUINO AGUSTIN (CEDEMU Puerto Rico) • GROSSI MAINERS VIRGINIA (Oberá) / GOLART SANTIAGO (CEDEMU Puerto Rico)

SUB 19 Y 23• DI MENNA GASTON (Encarnación) • LOPEZ TOBIAS (Fed. Itapuense Paraguay) • CHAVES RAFAEL (Posadas) / PEREYRA ARIANA (Oberá)MAXI 50 • MORIOSHI MARSIO (Brasil)• DAVALOS FRANCISCO (Posadas) • GONCALVE ZCARLOS (Montecarlo) / LLANO JOHANES (Fed. Itapuense Paraguay)PRIMERA • DIQUIQUE ROBERTO JUNIOR (Brasil) • GAVILAN OSCAR (Asunción Paraguay) • IRRAZABAL MARIANO (Posadas) / BAREIRO OSVALDO (Posadas)SEGUNDA• LOPEZ TOBIAS (Fed. Itapuense Paraguay) • VALLEJOS JAVIER (Posadas) • MARAGATO ALFREDO (Garupá) / PIRIS LAUTARO (CEDEMU Puerto Rico)TERCERA • SOTTER SHAKIR (CEDEMU Puerto Rico) • TAKAHASHI SHU (Encarnación) • ESPINDOLA EZEQUIEL (CEDEMU Puerto Rico) / ARRIOLA ALEXIS (Garupá)CUARTA • CENTURION FERNANDO (Posadas) • DELACOURT SERGIO (CEDEMU Puerto Rico) • OHARA NOEMI (Encarnación) / DELACOURT FELIPE (C. Paraguayo Puerto Rico)DOBLES• IRRAZABAL / BAREIRO (Posadas) • DI MENNA / DI MENNA (Encarnación) • FERNANDEZ / GALEANO (Montecarlo) y DIQUIQUE/MORIOSHI (Brasil)DAMAS• KONIG KAREN (Montecarlo) • DA SILVA SIOMARA (C. Paraguayo Puerto Rico) • PEREYRA ARIANA (Oberá) / VALLEJOS CELESTE (Montecarlo)