La carrera, que será el 21 y 22 de febrero en Almafuerte, fue presentada este viernes por la tarde en el CePARD. Hay casi 1500 runners confirmados y se agregaron 100 cupos.

Misiones Trail de la Selva llega para desafiar los límites en el corazón de la provincia. Invita a vivir una experiencia única en plena naturaleza el 21 y 22 de febrero en Almafuerte, interactuando con selva, agua y tierra en estado puro.

La carrera es organizada por el Gobierno de Misiones, por medio del Ministerio de Deportes y en conjunto con el municipio de Almafuerte. Esta tarde, en el lanzamiento oficial llevado a cabo en el CePARD, el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, destacó esta “iniciativa del Gobierno provincial de trabajar y apostar por esta carrera para seguir creciendo en nuevas disciplinas y posicionar a esta fecha en la región y en el país”.

Y agregó: “vimos con buenas expectativas la necesidad que una carrera de esta modalidad se pueda posicionar en la provincia, en una fecha importante, para que pueda traccionar en una serie de actividades que están relacionadas y generan beneficios. Trabajamos para que se establezca como una de las carreras de prestigio, recibir atletas de primer nivel nacional nos perfila muy bien pero a su vez tenemos muy buenos corredores en la provincia que a veces se tienen que ir a correr a otras regiones del país, y hoy generar este tipo de eventos es también para que se queden a correr acá en Misiones”.

En el lanzamiento también participaron la intendenta de Almafuerte, Celia Smiak; el subsecretario de Carrera, Running y disciplinas de Carreras Continuas, Cristian Stanganelli; y los runners Jessy Klingbeil y Agustín Da Silva, ambos de Oberá.

Desde la condición de anfitriona, Smiak reconoció que “en Almafuerte estamos muy contentos, con muchas ganas y energías para recibir a esta carrera, internados todos los días en el monte para ser los mejores anfitriones con la comunidad y que todos se lleven lo mejor del municipio, de nuestra gente y de los productores. Estamos orgullosos de ser la sede elegida”. A su turno, Klingbeil se mostró agradecida y feliz de poder correr en el monte misionero. “Me gusta desafiarme, siempre intento buscar un poquito más por eso me voy a animar a correr los 50 Km”, expresó.

Antes de la presentación, se llevó a cabo una actividad lúdica de trail running para niñas y niños de entre 6 y 12 años, una oportunidad para motivarlos y que al mismo tiempo puedan experimentar el trail, en un circuito con adaptaciones adecuadas a edades infantiles.

Para aficionados y experimentados

Esta carrera, en la modalidad de trail running, fue planificada para que tanto aficionados como corredores experimentados disfruten de una experiencia única, con distancias que van desde los 7 Km de trekking hasta los 50 Km de running. 7 Km trekking: ideal para quienes buscan una caminata de conexión con la naturaleza; 7 Km competitiva: corta pero intensa, pensada para quienes desean una competencia rápida y desafiante; 15 Km: una introducción perfecta al trail running en la selva; 25 Km: desafiante y emocionante, ideal para quienes desean un reto; y 50 Km: el máximo desafío en el corazón de la selva.

El escenario elegido para la primera edición es el municipio de Almafuerte, ubicado sobre la ruta Provincial 4, a 80 Km de Posadas y a solo 18 de Leandro N. Alem, con un recorrido que incluirá desniveles significativos, cruces de arroyos y senderos que permiten disfrutar de vistas únicas rodeados de la naturaleza misionera, que se distingue por ser la carrera con mayor altimetría de la provincia, lo que la convierte en un auténtico desafío para los entusiastas del deporte.

Entre los atletas confirmados, se encuentran varios reconocidos en el ambiente de la modalidad, como por ejemplo Fernando Mendieta (Jujuy), Anabel Oviedo (Catamarca), Santiago García, Daniel Simbrón (Córdoba), Majo Sotelo (Paraguay) y “Lucho” Pilatti, solamente por mencionar algunos de los corredores que dirán presentes en la selva misionera.

Hasta el momento, la carrera tiene registrados alrededor de 1500 participantes. Sin embargo, aquellas personas indecisas que todavía no se inscribieron pueden acceder a toda la información en https://misionestraildelaselva.com/ y ahí mismo realizar la inscripción, ya que durante este viernes se habilitaron 100 cupos más.

La carrera otorgará puntos -en 50K y 25K- de la Internacional Trail Running Association (ITRA), que es la organización mundial que certifica y clasifica esta modalidad de carreras en todo el mundo. Los puntos ITRA permiten clasificar para eventos de prestigio como UTMB.

Cronograma

Las actividades de la carrera comenzarán el jueves 20 de febrero con la acreditación de los corredores, prevista en el Centro Multicultural, ubicado en el cuarto tramo de la avenida Costanera, en Posadas. Ese día será en la franja horaria de 14 a 20, con el retiro del kit corredor, verificación de inscripción y entrega de documentos requeridos. Esas cuestiones continuarán el viernes 21 de 10 a 20, en el mismo lugar, como última oportunidad para retirar el kit de corredor, que incluye camiseta técnica, número de corredor, chip de cronometraje y medalla finisher.

El sábado 22, en tanto, será la carrera en Almafuerte, con los horarios de partida -sujetos a modificaciones- previstos de esta manera: 50K: 4.00 am; 25K: 6.00 am; 15K: 6.15 am; y 7K: 6.30 am. Para el post carrera está prevista la entrega de premios, la presentación de Cristian Wagner y La Ruta, sorteos y food trucks.

Esta competencia no solo busca reunir a corredores de la provincia, la región y el país, sino también posicionar a Misiones como un destino atractivo para el turismo deportivo, resaltando la belleza y singularidad de la selva misionera.