La fiscalía recibió el expediente de la causa para que formule el requerimiento de elevación a juicio de los imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El mayor de los hermanos también enfrenta un cargo por abuso sexual

La fiscal de la causa que pesa sobre los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, Silvia Barronis, le confirmó a Infobae que este jueves recibió del juez Miguel Faria el expediente que contiene la investigación. Los imputados están detenidos en el penal de Cerro Azul luego de que se les encontrara material de abuso sexual infantil en notebooks y otros dispositivos electrónicos. En total, sumaban 913 archivos.

Barronis precisó que la remisión de la investigación es a los efectos de formular el requerimiento de elevación a juicio de la causa. Faria debió soportar en los últimos meses diversas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los Kiczka. El abogado Gonzalo de Paul, que representa a ambos hermanos, presentó varios planteos de nulidad y apeló cada una de las decisiones del magistrado.

La funcionaria judicial consignó también que, a partir de este jueves, tendrá 10 días hábiles para completar el trámite que le solicitó el magistrado. Pero adelantó que, debido a la complejidad de la causa, puede pedir una prórroga de ese plazo.

Una de las pruebas que constan en el legajo es la pericia psicológica que se les realizó. El estudio indicó que el ex legislador provincial presentaba “rasgos de personalidad psicopáticos, narcisistas” e “inclinación hacia la pedofilia”.

La causa

Germán Kiczka era diputado provincial por el partido Activar, una fuerza creada por Pedro Puerta, hijo del ex gobernador misionero y expresidente provisional de la Nación Ramón Puerta. En las elecciones de 2021 y 2023 formó parte de la alianza Juntos por el Cambio. Pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el partido provincial se realineó en el espacio libertario. De esta manera, aportó una diputada nacional y dos bancas provinciales a las fuerzas del cielo.

Las sombras en torno a Kiczka empezaron a formarse a principios de año. Una investigación internacional sobre pedofilia marcó a la ciudad de Apóstoles como uno de los lugares donde se hacía acopio y distribución de material de abuso sexual infantil. Así fue que se llegó a Sebastián primero y a Germán después.

Cuando el juez Faria emitió la orden de detención sobre ambos, los hermanos se fugaron. Germán ya había sido desaforado por la Legislatura. Lo encontraron a fines de agosto en un camping de Corrientes. Dijo que estaba allí para hacer un retiro espiritual. Una semana después, cayó Sebastián. La Policía misionera lo encontró en San Juan de la Sierra, una localidad ubicada a 40 km de Apóstoles.

Luego de este episodio, la Legislatura removió a Kiczka de su seno. Su lugar fue ocupado meses después por el radical Javier Mela.

Faria ordenó prisión preventiva para ambos. Ninguno de los hermanos habló durante la primera indagatoria. Luego, pidieron declarar, pero no hicieron más que negar los cargos. El abogado apeló el encarcelamiento. Sin embargo, la medida fue confirmada en instancias superiores de la Justicia misionera. Estuvieron alojados en una comisaría y luego fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, a 50 km de Apóstoles.

En el avance de la investigación, a Sebastián se le agregó un cargo por abuso sexual. Fue a raíz de la denuncia presentada por una joven. Habría sido abusada cuando tenía 13 años.

La causa dejó perplejos a los 45 mil habitantes de Apóstoles, una ciudad de gringos trabajadores, descendientes de polacos y ucranianos. La mayoría conocía a los hermanos por ser hijos de Leonardo, veterano militante radical y dueño de la pizzería “Leo Pizza Club” en el centro de la localidad.

La intendenta de la ciudad, María Eugenia Safrán, indicó a este medio que la sociedad estaba “indignada” con lo que ocurría. “La nuestra es una comunidad tranquila. Somos gente de trabajo. Estamos sorprendidos, atónitos por lo que ha acontecido en los últimos días. Pero a medida que se van conociendo algunos datos, nos da indignación”, expresó.

