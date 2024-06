Este jueves ingresó a la Cámara de Representantes de la provincia el proyecto que impulsa la creación de una fiscalía especializada para combatir ciberdelitos.

Con el avance cada vez más veloz de la tecnología y su implementación, se volvió de suma importancia la prevención del ciberdelito. Esta problemática cobró relevancia por el avance de la inteligencia artificial, con la que es posible generar imágenes y nuevos tipos de engaño. Por ello, en Misiones se presentó un proyecto para la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.

Para poder dimensionar el alcance de la cuestión, el abogado especialista Martín Ayala brindó información pertinente para tener en cuenta. En diálogo con Canal 12, definió qué es un ciberdelito: “comprenden una serie de actos de delincuentes que aprovechan la vulnerabilidad de internet y otros ámbitos donde no siempre estamos acostumbrados, para engañar o estafar”.

Por otra parte, sostuvo que estos delitos pueden estar relacionados al uso no autorizado de la imagen de una persona. “Es decir, que utilicen mi nombre o mi imagen para la promoción de productos que uno no permite”, ejemplificó. Por otra parte, indicó que también está la modalidad de extorsión mediante fotos o fake news para obtener dinero o beneficios de manera ilícita.

Además, están las conocidas estafas telefónicas en las que la víctima confía en que se está comunicando con un representante oficial de alguna compañía, de un banco o algún organismo. En este caso, aseguró que “buscan obtener datos para luego vaciar cuentas bancarias o tomar préstamos en entidades crediticias a nombre de otra persona”.

Por qué es importante prevenir el ciberdelito

Ayala sostuvo que las estafas suelen depender de la capacidad de persuasión que tenga el delincuente. En consecuencia, los mecanismos para poder lograrlo van mutando permanentemente. “La magnitud del engaño va mutando, debo decir que se vuelve cada vez más creíble, más perfecta”, enfatizó al respecto.

Y agregó que una persona puede caer en el engaño más allá de ser prevenida. “Los delincuentes presentan un discurso armado y sofisticado de la información, por lo que logran hacerse pasar por quienes dicen ser”, justificó. Es por ello, que remarcó que existen formas de defendernos ante una situación así. “Lo ideal es la prevención, en esto no hay que agotar los esfuerzos”, dijo.

“Es decir, es un defecto pensar ‘a mí no me va a pasar’ porque realmente estamos vulnerables en internet. La calidad del engaño es tal que aún una persona muy precavida puede caer”, agregó. No obstante, argumentó que la recomendación es ser optimista: “todos los casos que hemos atendido y que llegaron a la justicia han tenido algún tipo de reparación”.

Respecto de la creación de una fiscalía especializada, expresó: “es positiva (la noticia) porque tendríamos un espacio específico que se dedicaría a la investigación de este tipo de hechos delictivos”. Si bien, advirtió que las denuncias penales realizadas por estafas telefónicas no suelen llegar a buen puerto, concluyó que esto podría cambiar con la incorporación del nuevo organismo.

Fuente Canal 12