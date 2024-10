Este martes, el CIC de Capioví fue el punto de encuentro de un nuevo operativo del programa Mirar Mejor, de Gobernación y coordinado por el IPLyC.

La iniciativa contó con una gran convocatoria de vecinos de la zona quienes accedieron a atención oftalmológica integral, de la mano de profesionales de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI).

El control de la vista primó durante la jornada que, en muchos casos, fue la primera vez que accedieron a la atención de un profesional.

Mirta Suárez, de Capioví, relató su experiencia: «Es la primera vez que me atiendo de la vista, que siempre quise pero no podía porque es costoso. Cuando me dijeron que era gratuito, vine y ahora me voy feliz con mis anteojos que me cambiarán mi vida». En este contexto, agregó que «se me complicaba ver de cerca, ya no podía leer porque me molestaba la vista y lo que más me dolía era que no podía leer bien la tarea de mis hijos y ayudarlos. Ahora sé que eso cambiará».

Por su parte Andrea, también vecina, dijo que «gracias a este programa por primera vez recibo una atención de mi vista, de calidad, con una buena atención, muy detallista».

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, precisó que “con esta propuesta brindamos a los misioneros una solución inmediata, con un control integral, con anteojos gratuitos que, sin dudas, cambiará la calidad de vida de cada uno”.

Así, el programa Mirar Mejor continúa recorriendo diferentes municipios de la provincia que no cuentan con atención oftalmológica permanente. El miércoles 16, esta iniciativa estará en la localidad de Dos de Mayo.