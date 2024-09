El Polideportivo ‘Mario Alberto Reyes’ de San Javier fue el punto de encuentro de un nuevo operativo Mirar Mejor, de Gobernación y coordinado por el IPLyC, que convocó a decenas de vecinos para acceder a la atención oftalmológica durante la mañana de este miércoles.

El control de la vista y la entrega de los anteojos fueron las atenciones con mayor demanda durante la jornada, que contó con gran asistencia de vecinos de la zona.

Mario Viera, vecino de la zona, comentó que “me enteré que esta propuesta venía a la localidad y me preparé, porque hace mucho que quería hacerme un control de la vista y no podía, porque resulta costoso”. Agregó que “veo borroso de lejos y ahora me voy con mi anteojo para mirar mejor, estoy feliz”.

Por su parte Carmen, residente de San Javier, explicó que “es la primera vez que puedo hacerme un control, que hace tiempo quiero hacerlo pero cuesta viajar a Oberá, Posadas o Alem; entonces ahora veré qué me recetan porque me cansa la vista cuando uso las pantallas y también me cuesta ver de lejos”.

Muchos de los vecinos accedieron a consultas, atenciones personalizadas y recetas particulares con el objetivo de que los pacientes obtengan un servicio integral de atención oftalmológica.

Al respecto, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, aseveró que “con Mirar Mejor acercamos servicios esenciales que garantizan derechos y mejoramos la calidad de vida para que todos tengan una vida más plena”.

El programa Mirar Mejor recorre cada semana un municipio distinto para brindar atención oftalmológica. Este miércoles 11 de septiembre, la iniciativa estará en Cerro Corá.