Desde Estados Unidos, el mandatario insistió con que la “macroeconomía tiene que estar en orden”. Más temprano, Caputo y Francos también hicieron referencia al tema.

Antes de su discurso en el encuentro de multimillonarios en Estados Unidos, el presidente Javier Milei dijo que está todo “en orden” y postergó la idea de la apertura del cepo al dólar. «Para poder abrir el cepo, hay que tener la macroeconomía en orden. Ese es el elemento central. Si se hace con la macro desordenada, el problema será mucho más grande y el problema termina siendo mayor que la enfermedad”, dijo el mandatario en una entrevista en LN+, este sábado por la mañana.

El máximo mandatario nacional realizó un nuevo viaje al país del norte, en las últimas horas, con el objetivo de participar de la 41ª conferencia anual de finanzas, organizada y financiada por la empresa de inversiones privadas Allen & Company, que se realiza en un pueblo de Idaho llamado Sun Valley.

La pregunta es: ¿Tener déficit fiscal, hace a una macroeconomía ordenada? No. ¿Tener pasivos remunerados generando 10 puntos de déficit fiscal al término del PBI hace una macro ordenada? No. Cerramos todo eso. En la medida que se ordena la macroeconomía, va a empezar a converger la tasa de inflación con la tasa de devaluación… De hecho, no estamos tan lejos«, aseguró el presidente Milei.

El mandatario, además, dijo que lo que hace es “recrudecer, aún más, la política monetaria”, ya que para él “esa es la clave”; mientras que aclaró que “el dólar es un precio más de la economía y que suban el dólar y los precios, tiene que ver con que pierda poder adquisitivo el dinero”. Y precisó: “Si yo cierro los grifos, todos los grifos de emisión se acabó el problema”.

Minutos más tarde, durante su disertación en la cumbre multimillonaria, el ministro de Economía, Luis Caputo -también desde Estados Unidos-, fue el encargado de trasladar a la población argentina una nueva medida que el mandatario anunció ante el auditorio para frenar la estampida del dólar: “Se cierra la última canilla de la emisión monetaria. A partir de ahora, a cantidad de dinero queda igual o se reduce”, informó a través de sus redes sociales.

Hace unos días, en tanto, Caputo había dicho que no devaluaría y sostuvo que “más importante que salir rápido del cepo, es salir bien”. En ese sentido, subrayó que «Argentina inevitablemente va a estar más cara en dólares en los próximos 12 meses». Y agregó: “Vamos a ganar en competitividad bajando los impuestos”.

Frené el grifo fiscal, el grifo de los pasivos remunerados, el miércoles cerramos el grifo de los puts y ahora, el grifo del sector externo, listo. Vamos a hacer que el peso sea re contra escaso. Que habrá que bancarse fluctuaciones, seguramente», había dicho Milei en LN+. «Tanto julio como agosto van a ser meses difíciles en el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque es cuando tenés el invierno más crudo, cuando se nos van más dólares por la energía. Entonces, en ese sentido, no tenemos problema. Lo que vamos a hacer es restringir, totalmente, la cantidad de pesos. Es como darle un revólver a alguien, pero sin las balas… No va a poder hacer nada», completó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se pronunció este sábado sobre el tema durante una entrevista con AM750. “El otro día, en la Bolsa de Comercio, el Presidente hizo una explicación de las medidas económicas, fundamentalmente, con la eliminación del déficit fiscal como el generador de los desórdenes económicos de la Argentina. Finalmente, todas las variables se van a acomodar”, remarcó.

“Para salir del cepo quieren tener la seguridad de hacerlo sin que se genere ninguna consecuencia no deseada en la económica, con lo cual, para avanzar en eso, van a tener que sentirse seguro. El Presidente es muy prudente en este tema”, sentenció el funcionario.