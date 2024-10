Mientras Florida se prepara para otro gran huracán, nuevas estimaciones revelan que el huracán Helene causó hasta US$ 47.500 millones en pérdidas a los propietarios.

Helene, un mortífero huracán de categoría 4 que tocó tierra el 26 de septiembre, causó inundaciones “generalizadas y devastadoras” en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, según la empresa de análisis de datos CoreLogic.

Y, sin embargo, muchos residentes en la trayectoria de Helene no tenían seguro contra inundaciones. CoreLogic calcula que Helene causó entre US$ 20.000 y 30.000 millones en pérdidas por inundaciones no aseguradas.

Esta cifra eclipsa la estimación de la empresa de entre US$ 10.500 y 17.500 millones de pérdidas no aseguradas por viento e inundaciones.

“Es probable que una parte importante de las pérdidas causadas por este huracán no estén aseguradas, por lo que el propietario será responsable de pagar las reparaciones”, escribió CoreLogic en una actualización el viernes.

En total, CoreLogic calcula que el huracán Helene causó entre US$ 30.500 y 47.500 millones en pérdidas totales por viento e inundaciones en 16 estados. La empresa dijo que no tiene previsto publicar otra actualización, a menos que nuevos acontecimientos lo justifiquen.

Las últimas cifras de costos se producen en un momento en que el huracán Milton se dirige hacia Florida, intensificándose rápidamente de tormenta tropical a peligroso huracán de categoría 4 en menos de 20 horas.

Milton amenaza con daños adicionales en la región, y pone aún más de relieve la ausencia de seguros contra inundaciones en zonas que siguen enfrentándose a inmensas amenazas de inundación.

Las fuertes lluvias de Helene causaron una devastación masiva, dejando en ruinas comunidades enteras del oeste de Carolina del Norte. El número de víctimas mortales de Helene ha ascendido al menos a 232 personas en seis estados, lo que lo convierte en el segundo huracán más mortífero que ha azotado el territorio continental de EE.UU. en los últimos 50 años.

En Florida, el huracán provocó marejadas históricas en las zonas de Tampa Bay y San Petersburgo, donde se encuentran muchos hoteles y apartamentos.

Aunque las tormentas se han visto impulsadas por las aguas cálidas del golfo de México, las pólizas de seguro de hogar normales no suelen proteger contra las inundaciones.

Para asegurarse contra las inundaciones, los propietarios suelen tener que adquirir esa protección por separado, normalmente del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, gestionado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Los propietarios no están obligados a contratar un seguro contra inundaciones a menos que tengan una hipoteca respaldada por el gobierno federal y la vivienda esté situada dentro de una zona categorizada como inundable por 100 años, conocida como Zona Especial de Riesgo de Inundación (Special Flood Hazard Area, SFHA).

“Los prestamistas no exigen que las viviendas sin hipoteca o las situadas fuera de la SFHA tengan seguro contra inundaciones”, dijo CoreLogic.

La inmensa mayoría de los daños del huracán Helene se debieron a inundaciones, y el viento sólo causó entre US$ 4.500 y 6.500 millones en pérdidas, según CoreLogic. La mayoría de las pérdidas por viento en Florida se produjeron en Perry, una pequeña ciudad de sólo 7.000 habitantes.