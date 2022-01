El temor al gigante de Galperin llevó al sector asegurador a hacer denuncias que no recibieron otras fintech igual de importantes.

La avanzada digital de Mercado Libre sobre servicios «tradicionales» no tiene freno. A su negocio de comercio electrónico y fintech, podrá sumarle otro muy prometedor, ya que fue autorizado para ser agente institorio (intermediario) para vender seguros provistos por La Caja.

El potencial del unicornio para liderar cualquier segmento que se proponga es inmensurable: ya posee más de 5,4 millones de usuarios de su billetera y 600.000 (entre comercios y profesionales) que cobran a través de su plataforma.

De esta forma, dado que la app funciona en teléfonos, avanzó en una póliza que le serviría –en teoría– a todos sus clientes: seguros para celulares. No sólo eso, en su marketplace, además, vende 750.000 de estos equipos por trimestre en toda la región.

Si se tiene en cuenta que Argentina representa 20% del negocio, es un mercado potencial de 600.000 móviles al año que irían «acompañados» de la cobertura, mecanismo conocido como cross-selling.

Polémica

Desde el unicornio, afirman a iProUP que «Mercado Pago obtuvo la licencia de agente institorio para comercializar seguros de teléfonos celulares en Argentina, tal como ya está haciendo en Brasil y México, y como lo ofrecen ya otras fintech, el retail y los bancos».

Los voceros del gigante aclaran a este medio que no serán productores de pólizas, sino que van a «comercializar seguros que produce La Caja en la Argentina».

La Federación de Asociaciones de Productores de Seguros (Fapasa) puso el grito en el cielo ante la novedad. Ya había presentado denuncias contra Mercado Libre a mitad de año, cuando el unicornio solicitó ser agente institorio.

«Tanto la Superintendencia de Seguros como la Subsecretaría de Servicios Financieros hicieron caso omiso a nuestras presentaciones del 25 de junio y 15 de julio, previas a la inscripción, en la que denunciamos los graves incumplimientos e infracciones de Mercado Libre a la normativa vigente que rige a la actividad», se queja Fapasa.

La Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) también denunció al unicornio ante la Superintendencia. En octubre pidieron ver esos expedientes, tras la aprobación, según revela a iProUP un directivo de la entidad gremial.

AAPAS también rechaza que en la plataforma exista una sección llamada «seguros» y en la que se ofrecen garantías extendidas para algunas compras. En la entidad reconocen que no son propiamente seguros, por lo que no estarían en falta con la normativa, pero igual están en contra de que el gigante digital use la palabra.

«En Mercado Libre utilizan las palabras ‘seguro’, ‘asegurador’ o expresiones similares, que no pueden ser usadas en nombres comerciales o enseñas por quienes no estén autorizados como aseguradores», reclaman desde Fapasa.

Lo cierto es que en el país ya existen alrededor de 380 agentes institorios, figura que se aprobó en 2013 para llegar a rincones del país donde las compañías de seguro no tenían oficinas.

Bajo este título también se inscribieron bancos que condicionan el otorgamiento de créditos a la compra de los seguros que ofrecen, similar a lo que hacen las concesionarias con los préstamos prendarios. También cadenas de electro, hipermercados y fintech ofrecen pólizas para celulares, por ejemplo.

Agustina Decarre, presidente de Fapasa, asegura a iProUP que las entidades que nuclea la federación están en contra de que se sigan aprobando agentes institorios. «Con los cambios en las comunicaciones y la existencia de 47.000 PAS (productores asesores de seguros) en el país, no son necesarios esos intermediarios, al tiempo que se ha demostrado que tienen muchas falencias«.

Decarre señala que cuando falta el productor, que aprueba cursos, da examen y obtiene una matrícula, «no existe un buen asesoramiento, no hay servicio posventa y aparece el infraseguro«.

«Se están ofreciendo seguros de edificios por $1 millón a $3 millones, lo que vale un auto. Cuando hay infraseguro y la gente que paga una póliza, encuentra que no está protegida, quedamos mal todos como institución «, enfatiza la directiva.

Decarre reclama que «los agentes institorios pueden venderles seguros a sus clientes, pero Mercado Libre no tiene clientes propios, sino gente que ofrece productos por la plataforma«.

El plan de Mercado Pago

Desde Mercado Libre afirman a iProUP que «las soluciones fintech se orientan a personas no bancarizadas que necesitan tomar seguros por fuera de la oferta de entidades financieras tradicionales».

«La tecnología permite incorporar a sectores sociales que suelen quedar excluidos. Se trata de un avance disruptivo, ya que aproximadamente el 50% de la población no dispone de ningún tipo de servicio financiero, incluyendo seguros», añaden.

Desde el unicornio resaltan que «hay sobradas experiencias alrededor del mundo en las que este tipo de productos conviven y se complementan perfectamente con billeteras virtuales«.

«Existe una enorme oportunidad de crecimiento en nuestro país, ya que la gran mayoría de la población nunca recibió una oferta de seguros. Esta brecha genera desprotección y ese riesgo impacta fuertemente en la población que ante una eventualidad suele recurrir a ahorros o créditos para hacer frente a períodos de mayores gastos o pérdida de ingreso», sostienen.

Además, remarcan que «se enfocarán fundamentalmente en Pymes y profesionales independientes con menor acceso a estos productos, segmento que no es abordado por los brokers y los bancos, como así también pensamos ofrecer productos al consumidor final».

«Continuamos recorriendo el camino de la inclusión, ofreciendo nuevos servicios financieros para personas no bancarizadas que les permitan amortiguar riesgos y mejorar su experiencia de gestión personal a través de la tecnología», concluyen desde Mercado Libre.

Las fintech

En efecto, Mercado Pago no es la única fintech que avanzó en la oferta de seguro en alianza con empresas del sector. «Tenemos un stock total de 2,18 millones de seguros y asistencias para el hogar, auto, moto, bici, bolso y mascotas. Próximamente, se ampliará esta oferta a celulares, entre otros productos», informa Naranja X a iProUP.

Su figura legal es idéntica a la de Mercado Libre: agente institorio. Es decir, no es un productor tradicional sino un intermediario. «De todos modos, también existen modelos en las que se firman sociedades con brokers que aportan a la comercialización y administración», comentan fuentes de la firma.

En los últimos días, Ualá también incorporó «la opción de pagar seguros y asistencias exclusivos contratados a través de Willis Towers Watson«, según remarcan a iProUP desde el unicornio que comanda Pierpaolo Barbieri.

«Ualá es una app para manejar las finanzas de forma sencilla y gratuita vinculada a una tarjeta prepaga Mastercard. Nuestro foco está en ofrecer un ecosistema de servicios financieros que reúna las soluciones para manejar todo desde un mismo lugar, en cualquier parte del mundo, a bajo costo, 100% digital, y sin efectivo, sucursales, horarios ni letra chica», agregan.

Desde Naranja X señalan que»el desafío es proveer una experiencia de productos cercana, amigable y de confianza por medio de la tecnología y con la menor participación humana», subrayan. Al ser consultados sobre cómo está cambiando el negocio, los voceros de la firma consideran que «las fintech están empezando a dar sus primeros pasos en la comercialización de seguros«.

«Contamos con una de las propuestas más amplias del mercado. Con el foco en usuarios más tecnológicos, observamos un cambio en la oferta con coberturas para celulares, bicis y monopatines. También se comienzan a ver algunas ofertas para proteger las compras online, e incluso los datos de las personas», señalan.

Desde la firma anticipan que «se abre un mundo de oportunidades, en un canal en donde luego de la pandemia, vemos que no es exclusivo de los jóvenes. Es de suma importancia tener productos que protegen el patrimonio y la vida de los clientes. Se trata de incluir y educar: por una pequeña suma por mes, una persona puede estar cubierta ante imprevistos que le pueden suceder a diario».

E indican que «la apertura de estos productos en las fintech democratizan el acceso que antes, por una cuestión cultural, estaba principalmente orientado a clientes bancarizados».

Desde Aon Argentina señalan a iProUP que «el mercado asegurador está cambiando parte de sus paradigmas. Las fintech se presentan como un desafío, ya que ingresan con el objetivo de desarrollar, explorar y explotar un segmento de clientes no bancarizados. Son así nuevas oportunidades para la distribución de productos o seguros«.

«La pandemia aceleró tendencias que ya veíamos en la sociedad, empezando por la digitalización, el crecimiento del ecommerce y la adopción de medios de pago digitales«, señalan desde Ualá.

En este sentido, desde la firma remarcan que «lo mismo sucedió con el mercado asegurador, que incorporó a la tecnología y se transformó digitalmente para facilitar y agilizar procesos. Hoy, la Argentina se posiciona como un modelo de innovación dentro de la región».

«Esto se vio también impulsado por los cambios en el comportamiento del consumidor, que valora más la posibilidad de comprar productos o contratar servicios de forma online, rápida, sencilla y transparente. El contexto despertó un mayor interés sobre seguros y asistencias, especialmente en determinadas coberturas como hogar, salud y movilidad», indican.

Decarre, de Fapasa, coincide en ese aumento de personas que se acercaron a los seguros con la pandemia. Lo que también despertó el interés de más jugadores en el mercado asegurador y una competencia más encarnizada.