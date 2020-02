El hombre estaba reconstruyendo un comercio que se había incendiado y no dudó en entregarle el dinero al dueño que lo estaba reparando.

Un albañil encontró 250 mil pesos mientras trabajaba en una obra. El hecho sucedió en Mendoza y el dinero se encontraba entre los escombros de un comercio que había sufrido un incendio.

Saúl Giménez, de 31 años, hace changas en la localidad de General Alvear, está casado y tiene cuatro hijos. La noticia se difundió en las redes sociales por Oscar Calvo, el dueño del dinero, y recibió las felicitaciones de varios usuarios.

«Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona… Se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente», escribió Calvo.

Por su parte, Giménez contó cómo encontró el dinero: «Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250 mil pesos».

«A mí me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma, me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos», indicó Giménez con orgullo.

El albañil se había quedado sin trabajo para Navidad y aseguró que no dudó un segundo en devolver la plata: «La agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije: Tengo algo para usted, que era suyo», contó a Cable Panorama de General Alvear.