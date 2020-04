El médico pediatra, Gabriel Antueno, que derivó a la paciente de 4 años que dio positivo para coronavirus, aseguró que en los barrios de Puerto Iguazú no se venían tomando con seriedad las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.



“La gente estaba totalmente relajada, fundamentalmente la juventud, muy poco acatamiento a las medidas de aislamiento, sin barbijo y en la calle hasta cualquier hora, eso veníamos reclamando siempre”, sostuvo el médico.

El profesional trasladó en su auto particular a la paciente de 4 años que reside en el Barrio Bicentenario de Iguazú, cuando su madre le refirió que tenía dificultad para respirar y fiebre. “Me fui a atenderla por una crisis asmática y cuando la estaba examinando la madre me dijo que tenía fiebre y dolor de garganta y como uno está en alerta, a pesar de que estábamos en un barrio muy humilde que supuestamente uno no piensa que podría tener alguna relación epidemiológica, decidí activar el protocolo ahí mismo y la trasladé al hospital, donde ya la estaban esperando y al otro día dio positivo”, explicó.



En tanto, en las últimas horas se iniciaron las investigaciones para determinar si la niña contagió a otras personas del núcleo familiar. “Es una familia con dos chicos, que vive en un barrio humilde y de mucha población”, agregó Antuendo.



“En la zona del centro se veía como se cumplían todas las normas de las autoridades, pero en la periferia se podía comprobar que la gente estaba totalmente relajada, fundamentalmente la juventud”, remarcó el profesional, quien agregó: “esto es un llamado de atención para todos: hoy Iguazú tiene otra conciencia del virus y sabe que puede estar en la casa del vecino y tiene que cumplir las indicaciones de las autoridades”.



La niña de cuatro años constituye el tercer caso de Covid-19 en Iguazú, recordando que un joven de 27 años que trabajaba en la empresa Río Uruguay, en la zona de frontera con Brasil, contrajo el virus y contagió a su madre, quien esta semana recibió el alta.



En Misiones son 12 los casos confirmados y anoche las autoridades confirmaron la circulación viral comunitaria, llamando a reforzar las medidas de prevención y mantenerse aislados.