“Yo soy el Gobernador de Corrientes”, dijo Gustavo Valdés en Radio Sudamericana y afirmó que “no me va a venir a marcar la cancha cuando fue ministro de Cristina Kirchner”. El mandatario provincial, en su rol de dirigente radical, mostró así sus diferencias con el dirigente porteño.

El mandatario correntino se refirió a la “desconfianza” manifestada en sectores radicales cercanos a Martín Lousteau sobre su ubicación en la conferencia de Javier Milei este lunes. “Me importa tres carajos lo que piense Lousteau, no me interesa”, respondió Valdés y afirmó que “yo represento a los correntinos no al centralismo porteño”

“Cuando viene un Presidente lo voy a atender, sea o no de mi signo político y genere desconfianza a cualquiera”, expuso y dijo que las desconfianzas de ese sector, responde a “sus intereses”. El correntino añadió que “ahora no me estoy yendo a comer a la Quinta de Olivos”.

“No me encuentro como se suben a todos los partidos políticos que permanentemente pertenecen a un gobierno y después saltan a otro”, manifestó. “Lousteau era ministro de Economía de Cristina Kirchner, a mi no me va a marcar la cancha dentro del radicalismo”, aseguró y comentó que “si hay desconfianza la pueden tener sobre Lousteau, yo hace 40 años soy radical”.