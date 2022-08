El partido justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunirá este jueves al mediodía en La Plata. Será para coordinar acciones en defensa de la Vicepresidenta por el pedido de 12 años de prisión en la causa Vialidad

El presidente del Partido Justicialista bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, convocó para este jueves al mediodía a una reunión partidaria en la que se buscarán coordinar acciones y un respaldo a la figura de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad que pesa sobre la dirigente del Frente de Todos y donde los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos.

El encuentro será en horas del mediodía en la sede que el PJ tiene en La Plata, en la calle 54 entre 7 y 8. Según pudo saber Infobae, será una reunión de carácter informal y cerrada, a la que los consejeros llegan convocados por el hijo de la Vicepresidenta. En términos formales, el PJ adeuda aún un Congreso que iba a realizarse en el mes de julio. Así lo habían acordado en el último encuentro que también se realizó en La Plata. “No sé si habrá algún otro tema mañana, en principio es por Cristina” , deslizó un integrante del Consejo partidario este miércoles.

En el oficialismo hay un debate interno sobre cuándo movilizar en respaldo a la ex presidenta. Una fecha tentativa podría ser el 17 de octubre. Mientras los intendentes del PJ esperan una orden, otros dirigentes ya piden movilizarse. “ Hay que organizarse, ya no alcanza con un Twitter” , dijo este miércoles el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y consejero del PJ bonaerense por la Octava sección electoral, Julio Alak, antes de participar de la jura del nuevo ministro de Trabajo bonaerense, el sindicalista K Walter Correa. Previo a la jura, en el Teatro Metro de La Plata, Kicillof, ministros bonaerenses, sindicalistas e intendentes corearon la canción “Si la tocan a Cristina…”, mandando también otra señal de respaldo político hacia adentro y afuera.

“Lo que está fluyendo parece ser el despertar de miles y miles de compañeros y compañeras de militantes y no tan militantes que no tienen una militancia tan orgánica pero se sienten convocados no a defender a Cristina, sino a defender al peronismo y a la democracia por esta situación que se está atravesando”, explicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad y uno de los líderes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, ante la consulta de Infobae, sobre si habría una movilización. Además, el funcionario provincial informó: “Por las comunicaciones que estamos teniendo con compañeros de todo el país, se irán generando encuentros, plenarios, reuniones y seguramente eso irá confluyendo en alguna cosa de mayor magnitud que no sabemos ni cuándo, ni dónde será . Pero el espíritu está latente para que se genere”, explicó. La reunión del PJ forma parte de esos encuentros previos a la confluencia de una gran movilización que el peronismo haría en defensa de Cristina Kirchner.

Antes del pedido de prisión e inhabilitación de por vida del ejercicio de cargos públicos que realizó el fiscal de la causa Vialidad, el PJ bonaerense había emitido un comunicado en respaldo a la ex mandataria. “El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se solidariza con la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresa su repudio por la utilización de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, para la persecución de dirigentes políticos y sociales”, decía parte del escrito en el que retomaban lo dicho por Cristina Kirchner en 2014. “Yo les pido que cambien la consigna, que en lugar que digan ‘si la tocan a Cristina’ digan ‘si la tocan a la Argentina, porque lo que están tocando es Argentina, no a Cristina. ¿Saben por qué? porque lo que quieren es acabar con todas las conquistas sociales”, dice otro pasaje del documento que días atrás hizo circular el PJ bonaerense. El líder de los trabajadores del cuero, Walter Correa juró este miércoles como ministro de Trabajo bonaerense, en donde hubo un fuerte respaldo a la figura de CFK

Más allá del debate sobre cuándo y dónde movilizar, en el peronismo bonaerense hay una idea de que el pedido de condena a Cristina Kirchner es también un “mensaje disciplinador” para la dirigencia peronista. Cómo dio cuenta Infobae, son varios los intendentes del PJ que suscriben a esta teoría que también fue la que lanzó la vicepresidenta durante su exposición pública en el día de ayer.

“Es realmente grave, todos tenemos que apoyar” , le deslizó a Infobae un intendente de peso del conurbano antes de conocerse el pedido de prisión hacia la vicepresidenta. Este miércoles, en el marco de la jura de Correa como ministro de Trabajo de la gestión de Axel Kicillof, el mensaje fue el mismo.

Consultado por este medio, el intendente en uso de licencia del municipio de Merlo, Gustavo Menéndez, aseguró que “es un mensaje disciplinador” y que comparte cada una de las palabras de la Vicepresidenta. “Sin una justicia independiente no hay ninguna chance de construir una Nación dentro de un Estado de derecho”.