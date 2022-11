El expresidente argumentó que JxC «defiende a los que trabajan». Además, si bien evitó confirmar una candidatura para 2023, dijo que «irá a fondo con los cambios». La referencia a Pablo Moyano

Mauricio Macri lanzó este lunes un aviso con vistas a las elecciones de 2023 y lanzó un tiro por elevación hacia el peronismo con una apreciación entre ácida e irónica. El expresidente, quien evitó confirmar su candidatura para el año próximo, remarcó que Juntos por el Cambio está dispuesto a «imponer la ley” y hacer las modificaciones necesarias para que “Argentina cambie”: “Si vienen con las piedras, vamos a bancar con el casco puesto».

«En un país donde existen Pablos Moyano, nadie invierte, y si nadie invierte no hay trabajo, y si no hay trabajo, no salimos de la pobreza”, graficó.

Y agregó: «En un país donde cualquier intendente, gobernador o presidente inventa 20 impuestos todos los días, nadie invierte. En un país donde hay 20 dólares distintos, nadie invierte».

«Necesitamos entender que en un país de sensatez, dentro de la ley, que valore el trabajo de los ciudadanos, la innovación y el emprender, hay un enorme futuro. La mayoría de los argentinos se dieron cuenta que quieren ese país», subrayó.