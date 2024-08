El expresidente también sostuvo que «Patricia está haciendo un aporte. Haber estado antes es muy importante. Que ella haya aportado su experiencia, que ganó con nosotros cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad, le ha agregado mucho valor al Gobierno».

«Patricia está haciendo un aporte. Haber estado antes es muy importante. Que ella haya aportado su experiencia, que ganó con nosotros cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad, le ha agregado mucho valor al Gobierno», sostuvo el ex jefe de Estado en una entrevista televisiva.

Pero lanzó: “Lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del PRO. Con todos los dirigentes que estaban hoy (se refiere al acto partidario en La Boca) nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracia que ella saliera tercera, pero no es culpa de la dirigencia del PRO”.

De esta manera, el ex mandatario remarcó que Bullrich «no puede tener esta actitud tan destructiva» para con el partido en el que estuvo durante tantos años. Actualmente, la ministra es parte del gobierno de La Libertad Avanza e insiste en una fusión entre ambos partidos, una postura que no es mayoritaria entre las filas del PRO.

Interna en el PRO y distanciamiento de Patricia Bullrich

La interna en el PRO explotó el pasado 4 de julio cuando Martín Yeza fue elegido como presidente de la Asamblea, cargo que había sido prometido a Bullrich. La tensión había ido creciendo días antes por la insistencia de la funcionaria para coordinar una alianza con LLA.

«El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea», enfatizó la titular de Seguridad.

Mauricio Macri instó a la unidad

Por otra parte, Macri encabezó el relanzamiento de su partido en un acto en La Boca y reconoció: «Entre 2019 y 2023 nuestras internas fueron muy dañinas. La unidad por la unidad misma nos alejo de nuestra esencia. Nos faltó convicción en el 2021», expresó.