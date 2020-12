La madre de Dalma y Gianinna fue otra vez la destacada de la noche en el reality de cocina y se refirió por primera vez al fallecido astro del fútbol.

Luego de su reaparición en MasterChef Celebrity tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe sigue entregando momentos emotivos. Y esta vez se refirió directamente a su ex esposo al dedicarle un nuevo triunfo.

Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis definieron que los platos de Claudia y de El Polaco fueron los mejores de la jornada, en la que la consigna era cocinar un pollo frito. Sin embargo, a la hora de elegir entre uno de los dos, la ganadora resultó la madre de Dalma y Gianinna, que de esta forma mantiene su participación en el reality.

Al entregarle la estrella como ganadora de la noche, el conductor Santiago Del Moro le dijo a Claudia si quería decir algo. Y fue ahí cuando ella se soltó y emocionó a todos.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje… Pero va para el papá de mis hijas”, manifestó mirando al cielo Claudia, visiblemente emocionada.

La ex mujer de Maradona se había ausentado lógicamente de las grabaciones para hacerse cargo del velatorio del astro, que se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, y también para contener a sus hijas en el doloroso momento que les tocó atravesar.