Tras la docena de medidas que informó ayer y mientras ocurren las conferencias de sus pares en Buenos Aires, se verá con el presidente brasileño para asegurar financiamiento para gasoductos. Esta mañana se reunió con la CAF. La expectativa por el escrutinio definitivo y la segunda etapa camino a octubre.

Con el rol visible de candidato en compás de espera, el ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a Brasilia, para reunirse con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de avanzar con el financiamiento para gasoductos y con mecanismos que faciliten el comercio bilateral.

Los números del escrutinio final de las PASO estarán listos este martes y, según estimaron fuentes de la comitiva en diálogo con Grupo Crónica, confirmarán las posiciones aunque Unión por la Patria podría acercarse a La Libertad Avanza de Javier Milei.

El porqué del mecanismo de “diseminación” de las medidas económicas y cómo se prepara desde el 1 de septiembre para “salir a enamorar” y plantarse ante el electorado como “el jefe”.

“La política es como la física. El que ocupa espacio y lo gana, se queda con el espacio”, cuentan de su equipo que suele repetirles Massa cuando elaboran la hoja de ruta para la segunda etapa de la campaña de Unión por la Patria. El más votado, Milei, pasaría de 30% a 29% en el conteo definitivo, de los cuales 14 puntos porcentuales -según la información que comparten del oficialismo- están conformados por “votos blandos”.

Además de los ausentes en las PASO y de la pesca en todas las peceras, Massa apuntará a aquellos que votaron a Milei pero podrían cambiar de parecer en las generales de octubre.

Con esos objetivos, Massa mantuvo algunos nombres en la mesa chica de estrategia de Unión por la Patria y sumó consultores extranjeros sobre los que aún no trascendieron sus nombres. En otro orden, incorporó miembros para que se encarguen principalmente de “ampliar”.

Buscan atraer a otros dirigentes del radicalismo y del peronismo disidente, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; la titular de Aysa, Malena Galmarini; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el armador político con terminales en el peronismo cordobés, Juan José Álvarez; y otro armador, Raúl Pérez.

Quedaron todos en Buenos Aires para seguirle de cerca el paso, a su vez, a los gobernadores que “en esta etapa tienen que hacer lo opuesto a las PASO, no confiarse e intentar que Mieli no nos gane en primera vuelta”. También aquellos ministros y autoridades del gobierno para cumplir con el esquema de conferencias de prensa que estableció Massa para explicar los alcances de la catarata de anuncios. A las 12 será el turno de la titular de Anses, Fernánda Raverta; a las 15 del titular de Afip, Carlos Castagneto; y 18 de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La catarata de videos cortos de Massa para anunciar medidas se explica también en el marco de la segunda etapa de la campaña. En el búnker de la calle Mitre de Unión por la Patria ya sacan esta cuenta: Milei midió 2,2 puntos de rating en un canal de cable antes de las PASO (el promedio es 1,5) lo que equivale a 300 mil personas. Su equipo hizo un video corto con una sus declaraciones en la entrevista y lo difundió en redes sociales. El video tiene 11 millones de vistas. “Necesitamos diseminación orgánica e inorgánica de nuestro mensaje”, resumen cerca del ministro – candidato.

En tanto, el equipo económico confía en que el impacto de las medidas llegará en las quincenas más difíciles para el poder adquisitivo por el impacto de la inflación (post devaluación del 22%). Serán las segundas de septiembre y octubre.

Los que no quedaron en Buenos Aires son dos diputados cordobeses que Massa subió al avión. Una muestra de su estrategia si logra entrar al balotaje y de que, aunque viaja como ministro, no se corre en ningún momento del rol de candidato. Forman parte de la comitiva la diputada nacional Natalia de la Sota del bloque Córdoba Federal -hija del ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, también ex embajador de Brasil- y el diputado de la misma provincia, Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal. El bloque parlamentario que integran se encolumnará detrás del candidato presidencial, Juan Schiaretti, hasta octubre pero luego, si se define entre Massa y Milei, “no van a ser ni neutrales ni indiferentes”. “Tengo un delasotismo afectivo”, les suele decir Massa.

Sergio Massa se reúne en Brasil con Lula da Silva por gasoductos



Por la noche del último domingo, cuando al equipo de campaña del oficialismo le faltaba todavía la difusión de tres medidas para llegar a la docena que adelantó este medio la semana pasada, el avión de la Fuerza Aérea Argentina había despegado hacia Brasil. Durante un vuelo de tres horas, el ministro analizó con la delegación de funcionarios y asesores que lo acompañan los objetivos de la reunión con Lula da Silva y con su par de Economía, Fernando Haddad.

Antes, esta mañana, Massa se reunión con autoridades de la CAF (La Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en Brasilia

Fuentes del Ministerio de Economía argentino agregaron a este medio detalles sobre la agenda de trabajo que abordarán Massa y Lula. Conversarán sobre una línea de crédito del Banco de Brasil y de futura financiación del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) para el comercio bilateral. Apertura de mercados agrícolas. Licitación de otro tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Firmarán acuerdo estratégico Argentina y Brasil de transporte marítimo y fluvial. El puente Internacional Santo Tomé – São Borja y el Centro unificado de frontera, en la lista.

Concretadas las negociaciones, ya está pautado para las 19 un mensaje de Lula da Silva para el pueblo argentino.

Massa retorna por la noche a la Argentina. “Comienza otra etapa de la campaña”, insisten en los pasillos del avión sobre lo que ocurrirá desde el próximo lunes hasta las elecciones generales.

Mañana martes, calculan que el escrutinio definitivo le dará 28% para el tercio que se llevó Juntos por el Cambio, donde la interna la ganó Patricia Bullrich. A Unión por la Patria, 27,6%. La coalición oficialista quedó tercera pero Massa fue el segundo más votado.

El análisis del escenario de tres tercios y el “mensaje desordenado” de Bullrich – además de que “su jefe Mauricio Macri juega para Milei”- entusiasma al entorno del ministro de Economía para “salir a enamorar”, a “mostrarse como jefe” y a meterse en el balotaje.

Se preparan con esa premisa para un debate presidencial a todo o nada. Sobre la contrincante de Juntos por el Cambio hacen igual una salvedad: “En política tenés que tomarle el pulso diez veces a alguien para darlo por muerto”.

TAL VEZ TE INTERESE LEER