“Hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le imponga un ajuste y que se le imponga un programa económico”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados.

Las discusiones con el FMI avanzan en el plano técnico, pero en el plano político también va a haber negociaciones. Sergio Massa lo ratificó este fin de semana: «hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le imponga un ajuste y que se le imponga un programa económico», dijo en respaldo a la posición que adoptó Martín Guzmán como punta pie para la negociación técnica.

«El Fondo decidió violar su propio estatuto para apoyar a Macri como candidato a la reelección, eso lo reconoció un alto funcionario del FMI. A pesar de ello, Argentina tiene vocación de ordenar su relación con el FMI. Pero hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le imponga un ajuste y que se le imponga un programa económico. Queremos pagar gracias al crecimiento conseguido con un programa elaborado en Argentina», afirmó Massa.

En una entrevista con el diario español El País, Massa también rechazó de plano que el oficialismo sancione una ley de amnistía para los casos de corrupción que enfrentan ex funcionarios del kirchnerismo: «Una amnistía para los casos de corrupción sería un gran error.»

Su postura es que con más de 40% de la población bajo la línea de pobreza, no va a haber ningún programa económico viable que no tenga por prioridad el crecimiento económico y reducir la pobreza porque no hay margen para hacer un ajuste tradicional, como el que intentó Dujovne en el último año de Macri. Y en este sentido, tampoco van a aceptar que les den indicaciones desde el organismo multilateral que le digan al país cómo crecer, cuáles reformas estructurales hacer para que la economía despegue.

La idea de empezar a pagar solo después de que la economía vuelva a crecer es la tesis que viene planteando desde lo académico Martín Guzmán hace años y en la que se reúne el consenso del cristinismo -que también quiere llegar a un acuerdo más temprano que tarde con el Fondo- y con el albertismo y también el massismo.

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró a El País que «El Fondo tiene una mirada técnica y otra mirada más política. En ese sentido, países europeos como España y Francia han respaldado a Argentina». Lo que adelanta una ronda de negociaciones políticas para flexibilizar los términos de la última modalidad de préstamo que solicitó la Argentina de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facilities, o EFF). Este tipo de acuerdo tiene objetivos y medios prefijados y un lapso también prestablecido.

Si los plazos no van a ser como desde El Patria querían, es decir lo suficientemente extensos como para no pagar más de 3.000 millones de dólares al año, entonces serán las condiciones de reformas estructurales lo que Argentina le rechace de plano al Fondo Monetario y lo que se termine negociando en las mesas políticas y no es las técnicas.

En este punto, con el 17% de los votos del Directorio de FMI la negociación política más fuerte va ser con Estados Unidos. Y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no necesariamente implica más flexibilidad en la postura del Fondo con países de la región, sino «una oportunidad» para replantearse las relaciones.

Así y todo, Massa se mostró confiado en que antes de mitad de año, el país haya llegado a un acuerdo con Georgieva y el Directorio del FMI.