El abogado y referente de la Libertad Avanza compartió en Twitter lo que gastó en un restaurante y causó revuelo. El posteo se volvió viral y recibió cientos de comentarios

Los tickets exorbitantentes de restaurante suelen generar polémica en Twitter. Por lo general, los usuarios se quejan de los precios, pero ese no es el caso de Carlos Maslatón. El abogado especialialista en finanzas compartió en la red social una cuenta de $ 208.840 por una cena y sostuvo que es una demostración del «bull market» que atraviesa el país.

«Ver cómo aumenta la inflación en términos reales en Argentina, acorde al actual bull market. Esto es ayer a la noche en Osaka Puerto Madero, lleno total, mesa de 10 y súper masacre. 208.840 pesos de papel, 245.000 con propina. 85 USD por persona, de 25 USD un año atrás, irá a 150», tuiteó el referente de la Libertad Avanza, ahora enfrentado con Javier Milei.

La publicación causó furor y desató la polémica en las redes: recibió miles de likes, cientos de retuits y más de doscientos comentarios.

Maslatón es un habitué de los retoranes de la Ciudad de Buenos Aires y no es la primera vez que comparte con sus seguidores sus gastos en comida. A principios de agosto, mostró un ticket con una reflexión sobre la actualidad económica del país: “La inflación real en dólares marca la recuperación económica argentina”.

Aunque también vive malas experiencias, como cuándo le negaron la entrada a un restorán por sus zapatillas. «Según el restaurante Bagatelle del Hipódromo, donde no me admitieron esta noche, las de mi amigo van y las mías no por contener amortiguador. Todo en Argentina es joda», escribió en ese entonces.

Tras ese episodio, los seguidores del abogado decidieron vengarse y escribieron una gran cantidad de críticas contra al restaurante: provocó que la calificación del lugar cayera de 4,5 a 2,7 estrellas en Google.