Este sábado por la mañana tuvo lugar la ceremonia de graduación de los estudiantes del SiPTeD de la ciudad de Posadas. El evento se llevó a cabo en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de la capital misionera.



Con una desbordante concurrencia de graduados, familiares y amigos, así como de distintas autoridades, el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SiPTeD) cerró un año sumamente exitoso en materia de egresados y de nuevos alumnos, superando con creces las cifras del año previo. Pilar fundamental del acceso gratuito y universal a una educación de calidad en todos los puntos de la provincia, el SiPTeD encara de esta manera un 2023 promisorio con el objetivo de seguir acercando la posibilidad de finalizar los estudios a todos los habitantes de Misiones.



Estuvieron presentes en el Parque del Conocimiento el Vicegobernador de la provincia Dr. Carlos Omar Arce; las diputadas provinciales Yamila Ruiz y Norma Sawicz; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Dr. Miguel Sedoff; el titular de la cartera de Ecología y Recursos Renovables Ing. Víctor Kreimer. También participaron la presidenta del Parque del Conocimiento Dra. Claudia Gauto, la Subsecretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales Cindy Diesel, Yolanda Asunción, de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, y el Lic. Ramiro Aranda, Director de la Escuela de Innovación.



El Vicegobernador Arce expresó su alegría por el gran número de egresados (350), para luego destacar el trabajo constante del equipo del SiPTeD en cuanto a acercar la oferta educativa a toda la provincia se refiere, así como la tarea de docentes y no docentes.

“Les quiero decir que en una semana la mesa de Navidad va a ser distinta, porque en esa mesa de Navidad van a tener egresados y egresadas y ustedes van a ser ese ejemplo”, indicó Arce a los graduados y profundizó su mensaje: “a veces uno logra cosas no solo por uno mismo, sino por todo lo que significa el ejemplo de otros para nosotros, y quiero alentarlos que sigan evolucionando, que no se queden solo con este logro, sigan estudiando”, concluyó.



El ministro Sedoff, por su parte, destacó la vigencia e importancia de una institución como el SiPTeD, que se ubica hace ya casi 4 décadas como una referencia ineludible en cuanto a la educación híbrida, que brinda la posibilidad de completar sus estudios a cada misionero según sus tiempos y posibilidades. Además, Sedoff enfatizó que este ciclo que terminan los estudiantes les abre un nuevo horizonte en cuanto a oportunidades tanto académicas como laborales. En el mismo sentido, señaló que la familia del egresado se beneficia porque “tienen a alguien que los puede ayudar en la casa con la tarea, con su seguimiento”.

“Los felicito de corazón”, manifestó el ministro de Educación a los graduados. “Nadie sabe más que ustedes lo que les costó llegar acá y la fortaleza que tienen para poder encarar otros desafíos, personales, familiares, laborales, pedagógicos”, finalizó.