Más de 2000 personas participaron en la 1° Expo Prevención en Puerto Rico, organizada por el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas y la Municipalidad, que contó con numerosas actividades durante toda la jornada y sobre todo se fortaleció una red provincial para continuar la tarea de la prevención de los consumos problemáticos, así como de la atención de las personas y familias que están atravesadas por las adicciones.

El Polideportivo Municipal Arturo Illia fue el epicentro de la jornada encabezada por el Vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Mgtr. Samuel López, los Subsecretarios de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, Roberto Padilla, el Subsecretario de Abordaje de las Adicciones, Dr. Gustavo Marín, la Subsecretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cindy Diesel, la Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Financiera, C.P.N Paula Devoto, el intendente local, Carlos Koth; el Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Oscar Alarcón; el Ministro de Deportes, Prof. Héctor Corti, la Ministra de Derechos Humanos, Graciela Leyes, el Obispo de la Diócesis de Oberá, Monseñor Damián Bitar, el Vicepresidente de Cáritas Diocesana, Padre Alberto Barros, el Presidente del Consejo de Pastores de la Provincia, Guillermo Barboza, el titular del IFAI, CPN Marcelo Rodríguez, el Subsecretario de Seguridad, Abog. Ariel Marinoni, el Director General del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Dutto, el Director del SPEPM, Lic. Luis Bogado, la Subsecretaria de Educación Cielo Linares, las diputadas provinciales Adriana Bezus y Rita Núñez, la rectora de la UPM, Laura Traid, el presidente del Club Crucero del Norte, Dardo Romero, además de funcionarios municipales, provinciales y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.

El evento se desarrolló bajo el lema “Familia es Prevención”. En todo momento se contó con el acompañamiento de los estudiantes avanzados de la carrera de Intérprete de Lenguas de Señas Argentinas de la UNaM, acompañados por su directora, Lilia Rodríguez.

En la Expo participaron más de 70 stands de distintas organizaciones públicas y privadas, comunidades de fe, que trabajan en la prevención de los consumos problemáticos y en la atención de las adicciones, equipos interdisciplinarios de diversos municipios que se sumaron en la presentación de las acciones que se encuentran realizando.

El Presidente del Consejo de Pastores, Barboza, y el Obispo Damián Bitar estuvieron a cargo de la bendición de la jornada que fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Puerto Rico, en ambos casos cada uno en su alocución detalló la importancia de trabajar entre todos, para atender esta problemática que nos atraviesa.

En primer término el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, dijo que “haber sido elegido como sede de la Primera Expo Prevención a nosotros nos da un compromiso importante para seguir trabajando. Esto de la prevención la venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la gestión, en 2017 con el equipo político y siempre acompañado por un grupo de personas las cuales venían muy preocupadas por la salud y la prevención de nuestro Puerto Rico, poniendo énfasis en nuestros jóvenes”.

También anunció que “más allá de seguir trabajando en este camino de la prevención, agradezco al Ministerio de Prevención de Adicciones y al Gobierno Provincial porque a partir del año que viene acá en Puerto Rico va a funcionar un Hogar de Día de Recuperación de Adicciones. Todo esto que está pasando hoy es sumamente importante y trascedente, porque nos permite seguir aprendiendo y priorizando para seguir creciendo en materia de prevención”.

Compromiso

El Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Mgter. Samuel López destacó el acompañamiento de “todas estas personas que están acá y que son autoridades, con poder de decisión, forman parte de lo que es la prevención y abordaje, asistencia de las adicciones en la provincia de Misiones”.

“Empezamos a hablar para que las adicciones dejen de ser un tabú, de algo que no se habla y a partir de allí esto ya es sanador. Adicción es aquello no dicho, que me esclaviza y me cuesta poner en palabras. Agradecemos a los capellanes que han hecho un gran trabajo también”.

López apuntó que “nos parecía importante contarle a las personas que hay lugares de atención totalmente gratuitos, del Estado y entonces aumentaron las atenciones”.

En otro tramo de su alocución, López contó que “con el Ministro de Deportes se incluyó la prevención de las adicciones en edades tempranas. El deporte es una herramienta preventiva por excelencia pero también es un acompañamiento a las personas que están atravesando por el consumo problemático. Todo lo que se nos ocurra es importante si nos permite un acercamiento a los niños y a las madres porque el consumo problemático está destruyendo familias”.

A su turno, el vicegobernador Carlos Arce, manifestó su agradecimiento “en primer lugar a Dios, por poder estar acá, a las palabras de los pastores, sacerdotes, intendentes y compañeros de trabajo, todos con un gran compromiso en la prevención de adicciones. Sabemos que el Estado no es suficiente, es imprescindible para un diagnóstico, pero para avanzar en esta problemática necesitamos de toda la sociedad, las familias, de las más de 60 organizaciones no gubernamentales que nos acompañen”.

El Vicegobernador pidió el compromiso de todas las instituciones, de cada una de las personas. Puntualizó que “así como nuestro Ministerio junto a las iglesias, pastores y municipios van llegando a cada rincón de la provincia de aquellos que no tienen voz, a quienes no podemos llegar, necesitamos de toda la sociedad misionera, que todos tengan el teléfono abierto para cualquier consulta y pido a todas las instituciones que sigan ese camino para todos los chicos, familias y madres que necesitan y no saben muchas veces qué hacer o a quien recurrir para que podamos contenerlos”.

El Presidente del IFAI, en tanto, entregó equipamientos de panadería para los talleres que se dictan en el Ministerio de Prevención de Adicciones.

En la jornada, hubo tres conversatorios, en los que se trabajaron los ejes Prevención: Una actitud de vida; Abordaje y Salud Mental: Recuperando emociones; y Comunidades de Fe: construyendo desde el amor con participantes de distintas instituciones.

También se desarrollaron juegos recreativos del programa ActiVarte, con el apoyo del Club Crucero del Norte. Además, le pusieron ritmo a la tarde la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial y del Centro de Educación Musical Número 1, con participantes del Punto Preventivo Sol de Misiones.

El Instituto de Previsión Social Misiones también acompañó la jornada con stands donde se brindaron los servicios de control de tensión arterial, glucosa, saturometría, entre otros.

Del mismo modo, el equipo del Área Programática de Zona Centro Paraná participó con el servicio de vacunación anti Covid-19.