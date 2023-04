La Lic. Marlenne Abrile es Candidata a diputada provincial por el Frente Renovador, Marlenne Abrile, estuvo en Encendidos, programa radial emitido en Radio 33 -97.3 Posadas y 102.3 Iguazú, conducido por el periodista Alberto Iwanczuk, del Grupo 33 Multimedios. Analizó la política provincial y nacional, las acciones y políticas públicas aplicadas por la Renovación. Destacó las acciones de cara a la gente y en pos de la sociedad, sin desviar el eje ciudadano y la juventud.



«Hoy estoy encarando este gran desafío que me encuentro hoy como candidata a diputada provincial del frente renovador de la concordia, involucrándome de una forma más directa. Yo vengo trabajando con un grupo de jóvenes, también participo de una fundación, me vengo involucrando de forma bastante activa, recorriendo la provincia, estando cerca de la gente, viendo las necesidades y creo que el proyecto político de la renovación se destaca por esto que vos decís, de darnos la oportunidad a los jóvenes y también a los distintos sectores de la sociedad. Vemos que somos una lista bastante variada de distintos municipios, de distintas profesiones, distintos perfiles y creo que de eso se trata de poder desde cada lugar de nuestro municipio, de varios municipios y de la provincia, aportar desde el lugar que podamos para construir esta provincia», precisó la candidata.



En la misma línea, ejemplificó que «la gente acá en Misiones está muy agradecida con el Frente Renovador de la Concordia. Si bien sabemos que hay cosas que seguir mejorando en algunas cuestiones, la gente se ve contenta, está agradecida con el gobierno, agradecida con las políticas públicas que viene desarrollando mientras que en paralelo vemos que a nivel nacional hay un descontento por la política».



Abrile es politóloga, siempre tuvo vocación de servicio en actividades vinculadas a la política. Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas. See formó en Relaciones Internacionales y al volver a Misiones continuó de forma directa. ”Yo analizo como politóloga, veo que hay un conflicto en el sistema de partido que serían conflictos internos partidarios y eso genera una falta de legitimidad desde el pueblo hacia los gobernantes o de la política y se pierde el verdadero concepto de la política que es hacer el bien común. Así que creo que a nivel provincial nos destacamos por eso, nosotros no desviamos nuestro eje que es la gente, el ciudadano, estar ahí y justamente esto de apuntando a los jóvenes no porque creo que este camino que está eligiendo más allá de que tienen beneficios para toda la población y hace que nos destaquemos como bien decís vos tanto a nivel nacional, como internacional. Creo que es fundamental y tenemos que seguir por ese camino y apunta más que nada a los jóvenes porque esto de la innovación está muy ligado a la juventud. Entonces, yo creo que es un camino por el que tenemos que seguir porque también es el futuro y las generaciones futuras son también los jóvenes de hoy y de la educación disruptiva que genera espacios de aprendizajes más accesibles, como esto de las plataformas digitales como la del Silicon que hace que los chicos o los adultos puedan acceder a capacitaciones que les permita luego insertarse laboralmente o también generar su propio emprendimiento, dando puestos de trabajo, entonces yo creo que más allá de que por ahí uno habla de

innovación y es un concepto abstracto, pero yo creo que es algo real que la gente pueda acceder a su primer empleo, un trabajo», remarcó.

Sobre la fórmula Renovadora, Abrile precisó que

“La fórmula de la la Renovacion es un excelente equipo. Y es un proyecto serio con compromiso y responsabilidad , cumpliendo objetivos y metas en pos de los misioneros, transformando la realidad de la Provincia”. Lo tenemos a Lucas Romero con su juventud, pero también experiencia y humildad y a Hugo Passalacqua como un gran dirigente que siempre recorrió toda Misiones y estuvo al lado de la gente. Y realmente es la gran fórmula !!… Así, yo estoy orgullosa de este gran desafío que me permiten desde la conducción Carlos Rovira y el Frente Renovador de la Concordia para la Legislatura. Siempre recorremos la provincia y estamos al lado de la gente. El proyecto de la Renovación se destaca por darle lugar a los jóvenes”

Sobre Rovira, lo destacó como un gran conductor que «dijo bien que se logran satisfacer las necesidades básicas por completo del misionero. Y se han ido potenciando y concretando otros estadios como ser vanguardias en materia agrosustentable, de ambiente, tecnología, educación disruptiva y muchísimo más”.

En cuanto a la gestión renovadora de Lalo Stelatto frente a la comuna capitalina, Abrile especificó que «“yo veo que Posadas está creciendo bien y linda bajo la gestión de Lalo Stelatto , es el camino por donde hay que ir. Linda buena y saludable es Posadas . Hay una planificación urbana, de hábitat. Y seguirá linda”..