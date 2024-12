El estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield fue escenario de la segunda edición del evento “Párense de Manos”. Inspirado en el modelo de espectáculos deportivos creado por el youtuber español Ibai Llanos, la velada combinó entretenimiento y tensión competitiva frente a un público cercano a los 50 mil espectadores, con cruces entre personalidades del mundo del espectáculo, deportistas e influencers. La cartelera incluyó 10 combates, con un enfrentamiento central entre el ex arquero de Boca Juniors y Racing Club, Pablo Migliore, y el ex campeón mundial de boxeo, Sergio Maravilla Martínez, quien terminó imponiéndose por puntos en los cuatro round.

El primer asalto se lo vio a Pablo Migliore lanzando un volado de izquierda dos veces, que pareció impactar en Martínez. Sin embargo, Maravilla supo cómo manejar la distancia para contrarrestar la altura del Loco. Hubo intercambio de derechas y el ex campeón mundial de boxeo comenzó a lastimar al cuerpo. El jab fue un recurso que el ex arquero de Boca comenzó a utilizar y le sirvió al menos hasta el final. Hubo un leve choque de cabezas y una queja de Migliore, pero luego continuaron cada uno con sus recursos. El round terminó con Maravilla dejando pasar varias veces a su oponente con los clásicos amagues, que dispararon el “Ole” de la gente. La cintura y el uno-dos de Martínez fueron mucho para Migliore, que lanzó pero no pudo ser certero en los golpes.

Maravilla Martínez se impuso ante

El segundo asalto el ex Boca salió decidido a buscar con su derecha, pero Martínez respondió con la izquierda. Maravilla estuvo más rápido, sus combinaciones más efectivas ante un Loco que lució tosco y apresurado. En un momento, Pablo Migliore pareció sobrar la pelea y recibió otras dos manos y el reto del árbitro que le pidió que boxeara. Intentó con el jab, pero se pasó de largo y pegó en la nuca de Maravilla, quien se quejó. El juez le llamó la atención a Migliore.

El tercer round, Pablo volvió a salir con todo, atacó al cuerpo de Maravilla, quien pudo esquivar cada uno de los golpes con su clásico movimiento de cintura. Sergio siguió buscando arriba, abajo, y con los volados. Migliore sintió los golpes y aunque tuvo guapeza para ir a buscarlo, terminó de muy mala manera y desordenado. Mientras que el último asalto comenzó con buen ritmo, Martínez manejó la distancia y al mismo tiempo conectó. El ex campeón del mundo se hizo el dueño de la pelea, jugó psicológicamente con su rival y hasta arengó a la gente que gritó por él. Llegaron más uno-dos de Sergio y un intento sobre el final del Loco Migliore, que terminó exhausto.

“Gracias por habernos apoyado a Pablo y a mí. Estoy casi pisando los 50, esto es un regalo del cielo”, expresó Maravilla Martínez tras el combate. Migliore, en tanto, entre lágrimas reconoció: “Desde el fondo de mi corazón les digo que ojalá algún día tengan el grado de felicidad que tengo yo hoy, y lo puedan vivir en su vida. Es lo único que les deseo”.

Migliore llevó una medalla de campeón para burlarse de Maravilla Mratínez

Ambos venían de protagonizar un intenso cara a cara durante el pesaje. El púgil de 50 años pareció burlarse del futbolista, quien había mostrado su medalla de campeón de la Copa Libertadores que logró con el Xeneize en 2007, destacando su rol en el título logrado ante Gremio con un marcador global de 5-0. Aunque en aquella época era arquero suplente, Migliore reivindicó su contribución al club de la Ribera con orgullo. “Todos somos campeones. Yo también tengo mi medalla”, afirmó. Este detalle no pasó desapercibido para Martínez, confeso hincha de River Plate.

En el pesaje oficial, Migliore marcó 88.300 kilos, superando ligeramente a Martínez, quien registró 87.200 kilos en la balanza tras haber incrementado significativamente su peso para igualar las condiciones del combate. Ambos finalizaron con un abrazo, pero la previa estuvo cargada de provocaciones, incluidas promesas de “palizas”.

Hace 12 años, Martínez reinaba en el mundo del boxeo como uno de los campeones más destacados, mientras que Migliore brillaba como capitán de San Lorenzo. Desde entonces, ambos han cambiado de rumbo: Martínez dejó el boxeo profesional, mientras que Migliore se inició en el pugilismo amateur tras retirarse del fútbol en 2018.

Las puertas de la cancha ubicada en el barrio de Villa Luro abrieron a las 16, mientras que las actividades comenzaron dos horas más tarde con la presentación de la “Alfombra Verde”. Tras la sorpresa por el saludo de Lionel Messi, la primera pelea terminó con victoria de Yeyo sobre Zeko y la jornada se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada.

En segundo turno, llegó el ex futbolista de Racing Club de Avellaneda, Claudio el Turco García, que se impuso con un impactante KO en el primer round ante Fabián El Ruso Kruszyn, quien tuvo una salida particular al ring con una serpiente. El combate duró poco y se lo vio al Turco lanzar golpes desde el primer segundo. Al final, luego de decretado el triunfo, hubo una gresca con desafiantes mensajes de ida y vuelta.

El público pudo seguir toda la acción en vivo exclusivamente a través de la plataforma de streaming Kick, en el canal oficial LuquitaRodriguez, que cuenta con más de 107 mil seguidores. Los relatos estuvieron a cargo de Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, los integrantes del programa Paren la Mano, que se emite diariamente por Vorterix.

La cartelera de los combates

Otro de los momentos llamativos del evento estuvo a cargo del actor español Jaime Lorente, conocido por su papel de Denver en “La Casa de Papel”, quien se midió contra el famoso actor argentino Nazareno Casero en un combate con formato exhibición (con reglas de sparring). Además, Roberto Galati, derrotado en la primera edición por Grego Rossello -no fue parte de esta nueva edición del evento-, tuvo su revancha frente a Emilio González Moreira, famoso por su contenido de videojuegos.

También hubo dos duelos femeninos en la noche, entre los que se destacó el mano a mano entre Manuela QM y la actriz y cantante argentina Flor Vigna. La colombiana es influencer y creadora de contenido que actualmente 7.6 millones de seguidores en TikTok y 1.7 millones en Instagram. Además es emprendedora y tiene su propia tienda de ropa llamada ‘Cueme’, vinculada al fitness.