El jefe de gabinete se mostró con Jaldo y puso a los ministros nacionales a dialogar con los tucumanos. Críticas por el vacío en su provincia.

Juan Manzur sigue empeñado en mostrarse hiperactivo en la Casa Rosada y este lunes movió a Buenos Aires a Osvaldo Jaldo y todo el gabinete de Tucumán para una reunión con los ministros nacionales, lo que dejó a la provincia a cargo de una legisladora que responde a Ricardo Bussi.

La jugada del jefe de gabinete para dar una muestra de unidad del peronismo tucumano generó críticas en la provincia ya que permitió que la legisladora Sandra Orquera, del opositor Fuerza Republicana, quede a cargo del gobierno provincial.

Es que además de Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, viajaron a Buenos Aires el presidente de la Legislatura tucumana, Sergio Mansilla, y el vicepresidente primero, Regino Amado. Orquera, la cuñada de Ricardo Bussi, es la vice segunda de la Cámara.

La jugada de Manzur generó críticas en otros sectores de la oposición por permitirle al partido del derechista Bussi gobernar por algunas horas. Aunque el margen de maniobra para Orquera es casi nulo, la legisladora avisó que se reuniría con con el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, y el jefe de Policía, Manuel Bernachi, en el despacho de la Casa de Gobierno.

La seguridad es un tema más que candente en Tucumán y el ministro del área, Claudio Maley, es uno de los más cuestionados. El propio Jaldo fue un durísimo crítico de su gestión y hasta impulsó su interpelación en la Legislatura. Desde que está a cargo del Ejecutivo, Jaldo ha planteado la seguridad como una de las prioridades de su gestión pero mantiene a su cargo a Maley.

En Tucumán sorprendió incluso que Jaldo no haya aprovechado para echar a Maley la indignación que causó la semana pasada la fuga de un ex guardiacárcel condenado por asesinar a su ex pareja y su hijo. El vice hasta ahora ha respetado a rajatablas el acuerdo con Manzur para no tocar el gobierno.

Manzur recibió esta mañana a todos los ministros tucumanos y puso a su disposición a varios integrantes del gabinete nacional y otros funcionarios de segunda línea.

El jefe de gabinete aclaró que no se trató de un gesto únicamente a Tucumán y prometió que «en los próximos días se va a seguir repitiendo esta dinámica con los equipos de cada provincia».