El ex presidente consideró que su gestión no logró mejores condiciones para el pago del crédito porque hubo «elecciones de por medio». También habló sobre su situación judicial en la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Horas después de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con la titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva en la ciudad de Roma, el ex jefe de Estado Mauricio Macri se refirió a la negociación por la toma de deuda y consideró que si hubiera logrado en 2019 la reelección, hubiera logrado«arreglar la deuda».

«Si ganábamos las elecciones en 2019, arreglábamos la deuda en cinco minutos. Antes del 10 de diciembre ya habríamos arreglado la deuda con el Fondo y con los privados por 10 años», aseguró Macri el pasado sábado por la noche en el programa «La Noche de Mirtha».

En ese sentido, el ex mandatario afirmó que «hay que entender que los señores del Fondo no están apurados en cobrarle a la Argentina, lo único que quieren es que les digan cuál es el plan», en tanto que agregó que el dinero que recibió durante su presidencia por parte del FMI fue para «reemplazar» compromisos de pagos «que los mercados no querían refinanciar».

Sobre esta línea, Macri defendió la toma de deuda que realizó durante su gestión y enfatizó que para él es en realidad el pago de intereses de las leliq, que «fueron cuadriplicadas» y«generan intereses en un año que son 10 veces más a los que propone el FMI».

El ex presidente añadió que hay que tener en cuenta la deuda «que toma el Banco Central y el Tesoro Nacional, sin importar si es en dólares o en pesos», al comparar su presidencia con la de Alberto Fernández.