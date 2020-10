Se llamará «Primer tiempo» y alude al concepto de que sus segundas gestiones son mejores que las primeras.

Mauricio Macri publicará un libro de reflexiones sobre su gestión como presidente bautizado «Primer tiempo». El ex mandatario busca volver a posicionarse como el líder de la oposición y disputarle ese lugar a Horacio Rodríguez Larreta.

El ex Presidente ya dio esta semana dos entrevistas y hará otras dos antes del martes próximo. Su libro fue escrito en colaboración con el ex Subsecretario de comunicación estratégica, Hernán Iglesias Illa, y el ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto. Tal como sucedió con Cristina Kirchner en 2017, Macri espera que la salida del libro le permita volver a ocupar los primeros planos de la política.

El nombre juega con la idea de que los segundos mandatos de Macri suelen ser mejores que los primeros, o al menos ese es el concepto que desde el macrismo intentan instalar. Pero también plantea la posibilidad de un segundo tiempo, o un segundo gobierno de Macri como presidente, algo que inquieta al larretismo.

Macri no parece muy decidido a ceder el liderazgo del PRO y en la Ciudad se preguntan sobre la conveniencia de sus apariciones públicas en un momento en que Larreta comienza a despegar en las encuestas como principal referente opositor. De hecho el jefe de gobierno capitalino estuvo lejos de apoyar la marcha antikirchnerista del 12-O convocada por referentes del PRO como Patricia Bullrich o Waldo Wolff. Larreta intuye que su negocio está en la centro derecha y le escapa al extremo que representa el sector «duro» del macrismo.

«Habla de por qué tomó ciertas decisiones, su interacción con algunos actores de la política y acciones… es un libro bastante honesto», contó Iglesias Illa sobre el libro en una salida radial semanas atrás. Tuvimos muchas entrevistas, empezamos en diciembre y las terminamos hace meses», dijo. Sin embargo, explicó que el autor es el propio Macri y que él solo ayudó «en la parte técnica», agregó el ex funcionario.

Desde que dejó el gobierno, Macri pasó parte de su tiempo recluido en la quinta familiar de san Miguel y luego viajó a Suiza para asumir su cargo como presidente de la Fundación FIFA. Hasta el lunes se había mantenido casi en completo silencio, que rompió en un par de ocasiones desde su cuenta de Twitter.