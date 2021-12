En el acto del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos, el exmandatario del Brasil fue ovacionado al compartir escenario con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica. Allí recordó el contexto de solidaridad con sus pares cuando fue Presidente y, aunque él no lo mencionó, se habló de su potencial candidatura.

Día de la democracia Luiz Inácio «Lula» Da Silva. Foto Captura de pantalla

El expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva aseguró que siempre estará “al lado de la Argentina” y abogó luchar por una democracia «más justa e igualitaria» así como recuperar el espíritu de la primera década de este siglo, cuando coincidieron en América Latina gobiernos “democráticos y progresistas”.

Lo hizo en Plaza de Mayo, en el acto del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos junto al Presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernádez de Kirchner y el exmandatario de Uruguay, José «Pepe» Mujica.

“Este es un día muy especial. Estamos conmemorando la recuperación de la democracia en Argentina; estamos conmemorando el día de los derechos humanos”, dijo el exmandatario brasileño en un “portuñol” que le permitió hacerse entender por la multitud que llenó la Plaza de Mayo y quienes siguieron sus palabras por medios electrónicos.

Si bien no habló de su candidatura presidencial, cuando es el dirigente con mayor intención de voto de su país, el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, que lo precedió en el uso de la palabra y ofició de su presentador, le cedió el micrófono afirmando que “va a gobernar Brasil”.

Lula destacó que tuvo “la felicidad de gobernar Brasil” (2003/2010) en coincidencia con los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, con Hugo Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, con Fernando Lugo en Paraguay, con Rafael Correa en Ecuador y con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile.

“Estos compañeros fueron parte del mejor momento de democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina. Posiblemente haya en esta plaza gente muy joven que no lo sable, pero nuestra querida América del Sur tuvo su mejor período desde el año 2000” en adelante, señaló.

En ese lapso “reafirmamos el Mercosur; creamos la Unasur; creamos la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que era la primer institución de América Latina en la que participaba Cuba y no participaban Estados Unidos ni Canadá”.

Da Silva también recordó cuando estalló la crisis financiera internacional de 2008 y “con Cristina estábamos codo a codo” armando la agenda internacional.

Dia de la democracia Lula y Pepe compartiendo escenario con Alberto y Cristina. Foto Captura de pantalla

Luego, el ex mandatario que estuvo 19 meses preso por una causa de corrupción que finalmente fue desestimada por la justicia de su país, agradeció “a cada hombre y cada mujer” que se preocupó y reclamó por su libertad, y destacó que “hubo una persecución que me llevó a la cárcel” del mismo modo que “hubo una persecución” contra Cristina Fernández de Kirchner.

En este punto, Lula destacó, una vez más, el gesto del presidente Alberto Fernández, que cuando aún era candidato lo fue a visitar a la cárcel.

Por último, el líder del PT retomó el hilo de la conmemoración de retorno a la democracia en Argentina. “Es un día muy especial, un día de esperanza” porque la democracia es “una sociedad demostrando su decisión de construir una sociedad más justa, más igualitaria”.

MUJICA LLAMÓ A «CUIDAR LA DEMOCRACIA» Y VATICINÓ QUE LULA SERÁ OTRA VEZ PRESIDENTE DE BRASIL





El expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, llamó a los argentinos y argentinas a «cuidar la democracia» y «no estropearla» tras advertir que como sistema de gobierno «no es perfecta, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor», al participar esta tarde del acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con una Plaza de Mayo colmada.



«Recuerden la fecha, cuiden lo que tienen, la democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor», remarcó el exmandatario oriental, quien estuvo en el escenario montado frente a la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



Ante la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, Mujica planteó que a lo largo de su vida «tuvo muchos oficios» para luego señalar que en esta jornada su función sería «asumir el oficio de presentar al querido compañero y amigo Lula, que va a ser el Presidente de Brasil».



El dirigente del Frente Amplio uruguayo, militante del Movimiento de Liberación Tupamaros en su juventud y preso político durante trece años durante la dictadura en ese país (entre 1972 y 1985) habló también por sus compatriotas, muchos de ellos residentes en la Argentina, en nombre de quienes transmitió «un humilde abrazo» colectivo.



Mujica participó del festival por el aniversario de la recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983 junto a su esposa, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, quien lo acompañó al subir al escenario y lo observó al exmandatario de Uruguay de 86 años, diciendo: «Gracias pueblo argentino, gracias».