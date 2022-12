El entrenador neerlandés fue optimista de cara al cruce por los cuartos de final del Mundial de Qatar que se disputará este viernes

La Argentina y Países Bajos se enfrentarán este viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar y en la previa del cruce fue Luis van Gaal, entrenador del seleccionado europeo, se refirió a lo que será enfrentar a Lionel Messi, a quien conoce de las semifinales de 2014. El estratega de 71 años fue consultado sobre lo que planeará para frenar al delantero argentino, una de las figuras del certamen, y si bien no dio detalles sí dejó entrever cuál es el “punto débil” que podría aprovechar: “No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, sostuvo en diálogo con la televisión de su país, en referencia a que el Diez no suele colaborar en la parte defensiva. Pero, por otro lado reconoció que Messi es sin dudas el futbolista a controlar en el esquema argentino: “Es el jugador más peligroso que crea la mayor cantidad de oportunidades y también las crea él mismo”. Esto es una realidad ya que en la fase de grupos La Pulga fue el que más veces pateó al arco, en comparación con el resto de los delanteros del certamen.

Van Gaal no sólo se refirió a la Argentina, sino también a Brasil, potencial rival de semifinales, que goleó 4-1 a Corea del Sur el lunes: “Lo he visto, es solo un equipo rival más. Leí en los medios neerlandeses que es brillante, pero eso es solo un equipo de contraataque. Corea del Sur sólo ha atacado”, sentenció para sorpresa de todos. El ex entrenador del Barcelona y del Ajax, entre otros, buscará eliminar el viernes a la Argentina. Hasta el momento, su selección no ha conocido la derrota en el torneo y tras eliminar a los Estados Unidos intentará hacerse fuerte frente a la Albiceleste que el técnico bien conoce de 2014. En aquel Mundial el combinado sudamericano se impuso en los penales en semifinales luego del 0-0 en los 120 minutos.