Concentran el 85% de las transacciones en los comercios adheridos. En el último trimestre, el regreso de las doce cuotas fue fundamental para el crecimiento del 31% en el nivel de ventas. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, analizó el rendimiento anual de esta herramienta antiinflacionaria, como también la situación macroeconómica nacional y de frontera.

Desde hace ocho años, los diferentes Ahora que creó el Gobierno provincial persisten como una herramienta aliada a la economía familiar en tiempos de inflación, asimetrías, volatilidad del dólar, viejos y nuevos impuestos y, por supuesto, cambios en el Gobierno nacional. Para el consumidor, los quince programas vigentes y otros especiales significan beneficios de reintegros y bonificaciones. Para el comerciante, competitividad para incrementar sus ventas en un valor superior a los $8.500 millones mensuales, sin contar los especiales como el Ahora Fiestas y el evento comercial Mega Black Friday.

El ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safrán, recibió a canal12misiones.com en su despacho de la esquina Rivadavia y Santa Fe en Posadas para analizar el rendimiento de los programas en el año. Pero también contó el estado actual de las obras pactadas con el presidente Javier Milei; las gestiones para “corregir la brecha” en el precio del combustible con respecto a las demás provincias del NEA y cuánto debería valer el litro de nafta con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En otro tramo de la charla, el titular de Hacienda precisó los efectos de la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), en el que Misiones lo pudo cubrir con la creación del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid). Efectivamente, se refirió al equilibrio fiscal provincial y la diferencia, según su punto de vista, en los “efectos” con el orden en los recursos con el Gobierno nacional. Este esquema también resistió pese a que la Nación ya le debe a la Provincia más de $300 mil millones.

A ello hay que agregar la devaluación del real y el bajo precio del dólar, que, en efecto, profundiza la asimetría con Brasil y Paraguay. Sin embargo, los Ahora continúan vigentes con el consenso del Gobierno, los bancos, las cámaras empresariales y los comercios adheridos.

—¿Cómo fue el nivel de ventas de los programas Ahora en este 2024?

—En los primeros meses, hubo cambios donde redujimos los montos de cuotas en la cantidad de financiación debido a la situación económica que se vivía. Luego, en octubre, volvimos a incrementar tanto en los montos de topes de compras como en los montos de reintegros y en la cantidad de cuotas.

El Ahora Misiones arrancó en enero con hasta nueve cuotas sin interés y se volvió a extender a doce. Lo mismo ocurrió con el Ahora Bienes Durables. En mayo, arrancó el Ahora Neumáticos y se puso en marcha el Ahora Construcción.

Los Ahora comenzaron enero con un promedio mensual de ventas de $2.500 millones. Para mayo, ya estaban en $4.500 millones. Para agosto, en $6.900 millones por mes. Y en octubre, hubo un interesante incremento del 31% de las ventas. O sea, estamos arriba de los $8.500 millones por mes.

Es un momento en el que estamos viendo qué pasa con los precios de Paraguay y Brasil por el bajo precio del dólar. Por un lado, eso es una buena noticia porque estabiliza la macroeconomía en algunas variables financieras; pero, para la economía de frontera, lo perjudica debido a que los precios en los países vecinos pueden comenzar a ser más baratos. Acá aparece la importancia de estos programas, que ayudan a que el comercio misionero pueda competir y ofrecer mejores ofertas.

—En este contexto de devaluación del real y la corta brecha entre el dólar oficial y el blue, hace días usted habló a través de sus redes sociales de una nueva herramienta que están evaluando incorporar junto al sector privado. ¿Hay algo en concreto?

—Algunas ya se implementaron en octubre, cuando se incrementaron las cuotas, los montos de topes y reintegros de los Ahora. Fue pensado por este contexto, en el que sabíamos que se iba a presentar.

También se pusieron en marcha las líneas de créditos a través de distintos bancos, del Fondo de Crédito y del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Como son créditos con tasas bonificadas, les permite a las empresas apalancarse para incrementar su stock de insumos o mercaderías a un costo financiero mucho más barato. Y eso, da competitividad.

Ahora, estamos agilizando la habilitación del depósito fiscal del puerto de Posadas. Será otra herramienta que le dará competitividad a las empresas que exportan porque bajará el costo de logística.

Y también seguimos atentos con las cámaras empresariales de pensar en nuevas herramientas que le den la posibilidad de competir en un contexto de dólar barato.

Para el ministro Safrán, los Ahora fomentan el consumo local y la competencia en los comercios adheridos. © Marcos Otaño

—¿Para cuándo estaría habilitado el depósito fiscal?

—Estamos en los últimos tramos, la obra ya está terminada. Solo está pendiente que Aduana termine de habilitarlo.

—Los programas Ahora tienen vigencia hasta el 31 de diciembre, ¿se van a prorrogar?

—No me corresponde a mí dar esa noticia, seguramente el gobernador Hugo Passalacqua lo informará estos días. Pero estamos trabajando en la posible prórroga.

Recordemos que son un programa único en el país porque participan los comercios y los bancos. Para que sigan vigentes, requiere del consenso de todos los sectores: del Estado provincial, los bancos participantes y los comercios adheridos.

—¿Cuál es el programa más solicitado por los comerciantes, aquel que no puede faltar?

—El que más mueve es el Ahora Misiones, que comprende a la gran mayoría de los rubros. Tiene prácticamente el 50% de las ventas. Le siguen el Ahora Construcción y el Ahora Neumáticos. Entre los tres programas concentran entre el 75% y el 80% de las ventas de todos los programas.

En el caso de Neumáticos, los comercios nos piden agregar un día más porque no dan abasto los dos días vigentes por semana para hacer el recambio de cubiertas y por ahí los otros días tienen más holgura de tiempo para hacerlo.

—¿Tienen previsto continuar con los programas especiales o implementar alguno más?

—Son programas que funcionan muy bien. Hoy los programas especiales que usualmente están fijos en el año son el Ahora Mamá, el Ahora Papá y el Ahora Niño. Pero después tenemos los eventos comerciales que hay en cada localidad: Posadas Mágica, el Black Friday de Posadas, Aristóbulo del Valle, Apóstoles, Bernardo de Irigoyen y San Pedro; Eldorado te conviene; y el nuevo programa Mirar Mejor.

Estos eventos y programas se están multiplicando. Cada municipio lo quiere replicar porque movilizan mucho a la economía local. En efecto, de continuar los Ahora el año que viene, también seguirían estos eventos especiales.

—Se habló en su momento de los nuevos programas Ahora Deportes y el Ahora Pymes, ¿en qué situación están?

—Estamos trabajando con los posibles comercios adheridos, las cámaras de comercios y los bancos. Aún no tenemos confirmación de ellos. Pueden tener una importante demanda, así que estaremos atentos a cómo se pueden llegar a concretar.

Hay que entender que cada programa tiene un costo. Con el incremento en la cantidad de cuotas, topes y reintegros, también incrementaron sustancialmente el costo de los programas para los comercios, los bancos y para la Provincia. Esto nos obliga a repensar en qué programa poner en marcha y cómo reformularlos para cuidarlos dentro de un presupuesto que está pautado.

—El 10 de diciembre se cumplió un año de la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, ¿cómo atravesó este año Misiones el cambio de gobierno nacional en cuanto al panorama macroeconómico y en el envío de fondos por coparticipación y transferencias discrecionales?

—Es una de cal y una de arena. La buena noticia es que se lograron estabilizar las variables financieras: bajar la inflación, las tasas de intereses, el riesgo país y estabilizar el dólar. Como contexto macroeconómico general de estas variables financieras, ayudan a que la economía comience a tener una mirada mejor hacia el futuro. Por supuesto, la economía real está con problemas. Muchos sectores con caídas en sus ventas en el orden del 15 o 20 por ciento, o más, dependiendo del rubro.

Misiones es una de las pocas provincias que logró mantener los puestos de trabajo. Pero a nivel país, el desempleo aumentó porque, justamente, no se lograron resolver los puestos de trabajos que son demandados por las personas.

En cuanto a transferencias, no es un dinero que la Nación graciosamente le da a las provincias. Las provincias acordaron con la administración central hace dos siglos que el Ejecutivo nacional se quede con una porción de los recursos, pero para volver a distribuirlos. Por eso, la Nación como tal no existe. Es el conjunto de las provincias que están identificados bajo un mismo país.

El Estado nacional debe quedarse con una parte de los recursos para volver a volcarlos a las provincias en grandes obras de infraestructuras que una provincia sola no puede hacerlo o que requiere del consenso de otras provincias. Por ejemplo, la famosa ruta bioceánica que une de Misiones hasta Catamarca, que hace el paso de Brasil hasta Chile. Esta es una obra que requiere ser ejecutada por Nación, no lo pueden hacer las provincias porque requeriría el consenso de todos.

Esas obras de envergadura, los puertos, aeropuertos, obras viales, son obras que la Nación no se puede desentender y para eso se queda con una porción de los recursos que las provincias se las hemos cedido hace más de dos siglos.

Hoy esos recursos no vuelven. Nación se los apropia y no lo devuelve. Y eso perjudicó a los misioneros porque representan: Fondo Nacional de Incentivo Docente que los docentes dejaron de cobrar; programas de salud que los pacientes dejaron de recibir; el subsidio al transporte que significó un aumento en la tarifa que pagan los pasajeros que usan el colectivo.

—¿Cómo están en las gestiones para compensar lo que no se envía por coparticipación, por ejemplo, los ítems pendientes de la Nación como la caja previsional del IPS y las regalías energéticas?

—La Nación hoy le debe a la Provincia de Misiones más de $300 mil millones. Ahí están las deudas de Anses a la caja previsional provincial del IPS; deudas de regalías; deudas por consenso fiscal y otras deudas de obras que el Gobierno nacional se comprometió a enviar en aquel convenio que se firmó en junio —con Guillermo Francos— y hasta ahora solo enviaron los fondos muy por debajo de lo previsto, en un 20-30 por ciento.

Por eso, en los primeros días de diciembre, estuvimos en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación punteando qué está pasando con este atraso del envío de fondos de obras públicas.

—Hace unos meses se reunieron con autoridades de YPF, ¿en qué quedaron con esas gestiones para bajar el precio del combustible?

—El principal planteo era la gran brecha que había entre los precios de Capital Federal con Misiones. YPF nos respondió que era cierto, con lo cual, estaba proyectado que a Buenos Aires le suban el precio de los combustibles muy por encima del resto del país para resolver este atraso en el precio en esa ciudad.

También planteamos que, más allá de esta brecha, tenemos diferencias con otras provincias vecinas. Tenemos el combustible más caro que Corrientes, Formosa y Chaco y no hay un motivo o justificación que lo avalara. Respondieron que era cierto. En el aumento de noviembre, Misiones tuvo un aumento muy por debajo de lo que tuvieron las provincias vecinas y CABA. Por lo cual, se corrigió parcialmente esta brecha.

Y en diciembre, cuando volvió a aumentar el combustible en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires aumentó muy por encima del resto del país, como nos habían anticipado. Pero, tampoco logramos corregir la brecha ni con Corrientes, ni con Formosa ni con Chaco.

Es esperable que, entre Buenos Aires y Misiones, que estamos a mil kilómetros, el combustible pueda estar un 4% por encima. Pero hoy la brecha está por encima del 10%. Eso es lo que planteamos que se tiene que corregir.

—En 2024 se habló mucho del equilibrio fiscal, ¿qué significa en términos sencillos que una provincia esté ordenada y cómo beneficia eso a los misioneros?

—Misiones tiene equilibrio fiscal hace más de 20 años. Esto es un emblema de la Renovación de no gastar más de lo que se recauda, es decir, primero asegurar los recursos y después, en base a eso, darle el mejor uso para los misioneros.

Esto se trasunta después en programas de educación, de salud, obras, desarrollo económico, el Fondo de Crédito, entre otras tantas cosas que hace el Gobierno provincial.

“El equilibrio fiscal es un emblema de la Renovación”, sostuvo Safrán. © Marcos Otaño.

Esto quiere decir que, la Provincia buscó siempre el equilibrio fiscal pero sin perjudicar gravemente o a los jubilados provinciales o a los trabajadores públicos y a los misioneros en general.

Hoy la Nación logró el mismo objetivo, lo cual es muy bueno. Después de tantos años de déficit fiscal, que el Gobierno nacional haya alcanzado el equilibrio fiscal es una buena noticia. Pero fue a costa de un gran sacrificio por parte de los jubilados, de los trabajadores y de la obra pública.

Cuando uno mira los países que crecieron, son los que invirtieron en infraestructura. Si vos no hacés rutas, las empresas no pueden llegar ni sacar la producción; sin hacer viviendas, los pueblos no se desarrollan; si no hacés centros de salud o escuelas, los pueblos no crecen.

Hoy este castigo que tienen las obras de infraestructura también puede atentar contra el desarrollo económico del país en su futuro.

Creo que la diferencia entre cómo Misiones alcanzó el equilibrio fiscal y lo que está logrando la Nación está, claramente, en los efectos que provocan estas políticas.

—¿Se puede afirmar, entonces, que Misiones sostiene ese equilibrio fiscal y que finaliza el 2024 con las cuentas en orden y sin tomar deuda?

—Sí, Misiones cierra con esta línea. Por supuesto, en un momento muy complicado por esta carencia de recursos que Nación se ha retenido y no nos está enviando. Inclusive, en muchos casos, la Provincia se tuvo que hacer cargo de algunos programas que la administración central financiaba y esto naturalmente nos obliga a cuidar aún más los recursos provinciales para mantener el equilibrio fiscal.

