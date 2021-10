El técnico de la Selección tiene un listado de 35 futbolistas que conforman la base de la Selección y el equipo titular casi resuelto si el Mundial de Qatar comenzara en breve

Argentina tiene un pie y medio en el Mundial de Qatar 2022 y el presente le sonríe como hacía mucho no ocurría. La cercana obtención de la Copa América, el invicto de 25 partidos, la aparición de futbolistas como “Dibu” Martínez y “Cuti” Romero que le dieron un salto de calidad al equipo, la consolidación de otros como Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, el andar firme por las Eliminatorias y la comunión con el público configuran un cóctel que, llevado a la batidora, ofrece la cara de una Selección que tiene un presente envidiable, casi en estado de gracia. Tanto, que los programas de debate coinciden en un lamento: por qué el Mundial no arranca en noviembre de este año en vez del próximo (Qatar 2022 se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre).

En ese marco, Lionel Scaloni fue depurando sus preferencias y de los 78 futbolistas que citó desde su debut en septiembre de 2018, ahora cuenta con una base de unos 35 jugadores de la que seguramente saldrá la lista definitiva (en principio será de 23) para ir a Qatar y también con casi todo el equipo titular si mañana se jugara el debut mundialista.

A juzgar por las últimas evidencias, la formación de gala del técnico argentino es con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Angel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Messi con De Paul, Romero y Molina

En la previa de cada partido, las principales incógnitas suelen estar en los laterales. Si se contabilizan los trece partidos que Argentina jugó desde la Copa América de Brasil 2021 hasta hoy, podría inferirse que, para Scaloni, el lateral derecho titular es Molina. El futbolista del Udinese jugó de entrada en nueve de esos trece encuentros y Gonzalo Montiel lo hizo en los cuatro restantes, aunque con una particularidad: el exRiver jugó de entrada en la final de la Copa América ante Brasil, en el Maracaná, y también en el frustrado clásico ante los dirigidos por Tité, suspendido a los cinco minutos de juego en San Pablo por supuestos motivos sanitarios vinculados con la pandemia de coronavirus. Lo mismo ocurre en el lateral izquierdo, donde Acuña disputó nueve partidos y Tagliafico, los cuatro restantes. Eso sí: Acuña también fue titular en los últimos dos duelos frente a Brasil, lo que lo ubica en una situación todavía más consolidada que la de Molina.

Con los 35 futbolistas que hoy tiene en su radar principal, el técnico podría conformar otros dos conjuntos. La primera formación suplente podría estar conformada por Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Tagliafico; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás González; Alejandro Gómez; Joaquín Correa y Lucas Alario.

Y un tercer equipo podría tener a estos once: Juan Musso; Juan Foyth, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Angel Correa, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos; Paulo Dybala; Julián Alvarez y Sergio Agüero.

El “Kun” Agüero, quien no es convocado al seleccionado desde la Copa América que Argentina ganó en el Maracaná, en la cual jugó apenas 133 minutos y no estuvo ni en la final ni en la semifinal, podría llegar a ser citado por Scaloni para los clásicos ante Uruguay y Brasil del 11 y 16 de noviembre próximos, respectivamente. Su presencia en esa convocatoria dependerá de los minutos que pueda sumar con el Barcelona tras dejar atrás una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. En principio, Agüero jugará alrededor de media hora este domingo, en el partido que el Barsa jugará ante Valencia en el Camp Nou por la Liga española. Lionel Scaloni «Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni muchos menos»

El orden a la hora de armar los tres equipos para esta nota no es azaroso: hoy, Agüero está por detrás de Lautaro Martínez y de Alario por su inactividad, lo que no quiere decir que el panorama siga siendo el mismo el año próximo.

A su vez, entre los jugadores que son tenidos en cuenta por Scaloni no hay que dejar de mencionar a Agustín Marchesín, Gerónimo Rulli, Esteban Andrada y Jeremías Ledesma entre los arqueros; a José Luis Palomino y Fabrizio Angileri entre los defensores; y a Emiliano Buendía y Mauro Icardi entre los atacantes.

Por lo pronto, Scaloni tendrá que confeccionar el 27 de este mes una nueva lista de convocados de cara a los clásicos de noviembre ante Uruguay, en la cancha de Peñarol de Montevideo, y Brasil, en el estadio Del Bicentenario de San Juan.

“Estamos bien, tenemos una base. Los convocados en un 80 ó 90 por ciento siempre son los mismos. Eso te da una tranquilidad aunque tengas poco tiempo para trabajar. Ellos saben lo que uno como entrenador quiere y pretende. Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni muchos menos. Sabemos muy bien dónde estamos parados y que hay cosas para mejorar e intentar potenciar lo que se hizo. Eso es lo que siempre creemos”, afirma Scaloni.

Ese “80 o 90″ del que habla el técnico es el porcentaje de jugadores que parece tener definidos de cara al Mundial, aunque falta un año para Qatar e históricamente siempre hubo una o dos sorpresas de último momento en la lista definitiva.