Ante el indicio de que una persona pida dinero para gestionar un trámite de cualquiera de los programas habitacionales, debe ser tomado como una señal de alerta. Así lo volvieron a recomendar desde el área Social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), y solicitaron comunicarse de inmediato con la dependencia del organismo más cercana, para evitar estafas.

Si bien, todos los años se mantienen las campañas de concientización sobre el tema, en esta oportunidad se reiteró la aclaración de que el IPRODHA no tiene intermediarios, «no solo no tenemos gestores, sino que, todos nuestros trámites son gratuitos. Entonces, el hecho de que alguien esté pidiendo dinero por realizar la gestión, tiene que alertar a cualquier familia en la provincia de Misiones, de que no provienen del Instituto, que no hablan en representación de este», precisó la Lic. Carmen Glosnicki, al referirse al cuadro de situación que registraron familias, en distintas ocasiones. Estas personas proporcionaron efectivo a individuos, a cambio de la promesa de ser asignados en la adjudicación de una vivienda, varios de estos casos están judicializados e inclusive con detenidos hoy en día.

Sobre el pago que se efectúa una vez adjudicada una vivienda, Glosnicki aclaró que “cuando hablamos de la cuota, ya sea de una unidad habitacional o de alguno de los programas afines, es un proceso que se cumple una vez que la familia ha completado una serie de requisitos y ha firmado la documentación correspondiente, dentro de un esquema de adjudicación, contando con la información, documentos y procesos de pagos, que le son comunicados fehacientemente al destinatario», detalló la licenciada.

Desde el Instituto recalcaron que, ante cualquier duda,, deben acercarse personalmente a la Casa Central (Av. Roque Pérez 1743) o a cualquiera de sus centros de asistencia, ya que cuentan con 13 delegaciones en el interior y otras cuatro en la ciudad de Posadas. También, tienen la opción de enviar un correo electrónico a alguna de estas direcciones: [email protected], [email protected], llamar a los teléfonos que aparecen en la plataforma

(https://iprodha.misiones.gob.ar), o bien, un WhatsApp al 376 4907538 para consultas generales.

Cabe mencionar que, en esta página web, -a través de la autogestión-, se puede realizar la inscripción de los interesados, hacer el seguimiento de trámites en cada instancia, verificar datos y complementarlos. Todo el proceso que incluye la adjudicación de una vivienda desde la convocatoria, sorteos, etc., es público, por lo cual “están dadas las condiciones para que cada interesado pueda realizar la gestiones necesarias. Lamentamos mucho que existan personas que juegan con la necesidad de la gente y otro sector que asume en un rol pasivo, al confiar en alguien para gestionar sus trámites, puesto que estos son gratuitos. Por esta razón, es importante reiterar este tipo de información y así evitar que se concreten estafas. La recomendación más importante es dejar establecido que cada persona debe ocuparse de hacer el seguimiento de sus gestiones de manera personal, ya sea para obtener la adjudicación de una vivienda o de cualquier otro programa que va contribuir a mejor sus condiciones habitacionales», puntualizaron desde el IPRODHA.