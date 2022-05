El seleccionado argentino de parálisis cerebral está disputando el Mundial de Barcelona. Con un par de triunfos, pasaron de ronda y representan al país a pura voluntad y sacrificio.

La Selección Argentina de Fútbol 7 con parálisis cerebral está disputando el Mundial de Barcelona. En los dos partidos que lleva jugados en el Grupo D logró victorias contundentes: 11-1 ante Irlanda del Norte y 3-1 frente a España. Pero, ¿Cómo es la historia del equipo que no tiene una competición anual garantizada en el país, si todavía deben convivir con estigmatizaciones sobre su discapacidad y con la poca visibilidad de medios de comunicación? En la parte tangible y real del deporte, el juego es mucho más parecido al convencional de lo que se puede imaginar o comunicar sin conocerlo.

La condición para poder participar en esta disciplina tiene que tener una característica principal, no cualquier tipo de discapacidad: «La dificultad tiene que ser a través del sistema nervioso central, por una patología de nacimiento, como en mi caso que tuve una falta de oxígeno en el parto y eso me generó un problema para caminar o, también, puede ser de manera física, por algún accidente o golpe que pueda generar algún tipo de discapacidad -dice Matías Salvat, arquero del equipo argentino desde 2013-. No afecta la capacidad de entender cosas ni la intelectualidad.No son problema físicos porque sí, sino porque viene del sistema nervioso».Las reglas de juego son similares al fútbol 11, pero con la diferencia que no hay offside y se juegan dos tiempos de 30 minutos. La dinámica, intensidad y los pases de primera lo hacen atractivo.

La visibilidad de ciertas disciplinas está vinculada, muchas veces, a lo que se denomina como «éxito». Desde ahí, un término confuso pero de uso costumbre, se justifica qué mostrar y qué no, porque en el imaginario comunicacional se sabe, como una verdad absoluta, qué es lo que le importa a la gente: «Si hay algún mínimo interés de los medios es porque, en ese momento particular, ganaron o porque están jugando algo importante-comenta Salvat, que no puede participar del torneo por una lesión en los meniscos de su rodilla-. El deporte no se cuenta, no muestran interés ni se viraliza, pero no pasa solamente con esta disciplina, sino en casi todas las actividades con personas con discapacidad. Por ahí sí pasa que conocen a los Murciélagos (Selección Argentina de Fútbol para Ciegos) porque les ha ido muy bien los últimos años. Lo mismo sucede con el tenista Gustavo Fernández, porque también tuvo lo que llaman éxito«.

El equipo sobrevivió. Y sobrevive. En el Mundial que se disputa en España, el seleccionado que dirige Marcelo Sánchez se enfrenta a potencias mundiales que tienen una estructura y competición opuesta a la realidad que vive Argentina: «Tenemos muchos problemas para competir en nuestro país. Existe una liga que se juega una vez al año en una semana, en una provincia particular. Competimos pero no entrenamos en los clubes, muchos jugadores del seleccionado tenemos entrenadores particulares», manifiesta el oriundo de Ituzaingó y confiesa: «Por ejemplo en Brasil es distinto. Ellos tienen una liga todo el año y juegan en Flamengo, Vasco Da Gama, Cortinthians y Fluminense, como si acá jugáramos para Boca o River. Es una diferencia abismal que tenemos, nuestra continuidad futbolística es poca y el fútbol 7 es muy competitivo. Hay países que tienen mejores centros de rehabilitación, y eso desemboca en que tengan mejores equipos e infraestructura. Por ejemplo Ucrania, que tiene seleccionados Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-21″.

Si la visibilidad de los medios de comunicación es nula, la del propio deporte para atraer chicas y chicos pasó por momentos de poca organización y es un punto a considerar según Matías, que cumplirá 27 años el 8 de mayo: «Muchos participantes del plantel conocemos que existe el deporte paralímpico prácticamente de casualidad. Yo me enteré yendo a la cancha de River, cuando me crucé con una entrenadora de la selección de natación y me ofreció hacer una prueba para esa actividad. Hice la prueba, pero a mi me gustaba el fútbol y me contactó con Osvaldo Hernández, el DT, para ir a jugar . En 2013 fui al entrenamiento sin saber que existía un equipo de fútbol 7. Fue de casualidad«.

En este deporte, los mundiales no son la competición por excelencia ni tampoco los Juegos Paralímpicos, el último por ser excluido como actividad dentro del programa por el comité. La presea de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de perder con Brasil la final, es una muestra del significado de ese torneo: «Para nosotros pasaron a ser más importantes los Panamericanos, que se disputan cada cuatro años. Ahí es donde realmente necesitamos sacar buenos resultados y medallas que sumen al país. El año que viene será en Santiago de Chile 2023 y vamos a intentar obtener la de oro. Es crucial que nos vaya bien a nivel sudamericano», explica Matías.

Las estigmatizaciones y discriminaciones, una lucha constante pero que tampoco aceptan la victimización. Una deuda histórica que tienen las sociedades sobre cómo contar ciertos deportes y los que lo practican: «No es por un tema de ocultar lo que uno tiene, pero estoy en contra de que el fútbol se llame así. Puede ser Fútbol 7 y listo. El cambio va a estar cuando nos vean como deportistas que tienen discapacidad y no como discapacitados que hacen deporte. Nosotros somos deportistas que tenemos discapacidad»-revela Salvat, que se recibió de periodista deportivo en 2019-. Cualquier chico con discapacidad en Argentina seguramente ha sufrido discriminación en algún momento y, si bien la sociedad ha mejorado, aún falta. Pero trato de poner el foco en otro lado, no le doy mucha importancia».

No son todas malas. A pesar de las adversidades, el disfrute por practicar el juego es lo que le da sentido a todo, como en cualquier deportista y «con nuestras cosas buenas y déficits, siempre tratamos de ponerle el pecho, entrenar y mejorar día a día. Siempre hay cosas que se pueden cambiar, no soy absolutamente crítico de todo porque también la pasamos bien y somos felices jugando. En cuanto a las dificultades que se nos van presentando, le ponemos el pecho y sacamos el jugo a lo que sea. La cabeza la tenemos en competir y medirnos».

El Mundial de Argentina en Catalunya, el plantel y dónde verlo

La Selección Argentina ya se clasificó a cuartos de final del campeonato del mundo en el que participan 16 equipos, distribuidos en 4 grupos de 4 países. En el debut, el conjunto «albiceleste» aplastó a Irlanda del Norte por 11-1. El segundo partido derrotó a España 3-1, un resultado más ajustado pero justificado. El tercer y último encuentro será el viernes 6 de mayo ante una de las potencias, Ucrania, donde buscará una victoria para clasificar en primer lugar y no cruzarse ante un equipo poderoso.

-El plantel está conformado por Nahuel Gutierrez, Gonzalo Bacik, Pablo Molina, Lucas Curio, Rodrigo Lugrín, Germán Romussi, Mariano Cortes, Cristian Billordo, Mariano Morana, Matías Bassi, Carlos Carrizo, Matías Fernández, Duncan Coronel, Fabrizio Álvarez. Cuerpo Técnico: Marcelo Sánchez, Claudio Conte, Omar Arreguito, Federico Gazzo, Silvio Falcioni.

-Los partidos de Argentina podes verlos en vivo por streaming en la página web catalana Esport Plus.