Con control de la vista, diagnósticos y entrega de anteojos sin costo para los pacientes, este miércoles se realizó un nuevo operativo del programa Mirar Mejor, que viajó hasta la comuna de Tres Capones.

Más de 60 vecinos de la zona accedieron a esta propuesta de Gobernación y coordinada por el IPLyC, en conjunto con la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI).

Teresa Rivas, una de las vecinas que asistió al operativo y se llevó anteojos, dijo que «es la primera vez que me hago un control de la vista, que necesitaba porque sentía cansancio; salgo con anteojos que te mejoran la vista de manera inmediata».

Por su parte Leonardo Boni dijo que «trabajo todo el día y me cuesta hacerme un tiempo para viajar a Posadas para un control de la visión. Este programa que vino al pueblo me ahorró el viaje y me brindó una solución inmediata y sin costo, porque un anteojo está caro».

Patricia Horczuk acotó: «Estoy feliz con mis anteojos, los primeros que usaré para volver a leer sin molestias, sin cansancio».

Mientras que Noelia Goncalvez Da Rosa explicó que «usaba anteojos, pero con el paso del tiempo ya me costaba ver bien. Gracias a este programa me llevo anteojos y recomendaciones también de cómo cuidar mi vista, la doctora brindó muchos consejos, destacando la importancia de una buena salud visual».

“Mirar Mejor no es solo atención médica: es una herramienta de inclusión, una ayuda concreta que transforma la vida de millas de misioneros y misioneras”, precisó el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut.

Con más de 2600 vecinos en 36 misiones que accedieron a esta propuesta única en su tipo en el país y más de 2400 entregados, Mirar Mejor continúa con su recorrida por la provincia, que tiene a Florentino Ameghino como próximo destino, el miércoles 2.