Se suman a cartelera; la comedia Sinvergüenzas, la Hermana Beba: el Festival Internacional de Música Sertaneja y el Dj Nicolás Taboada.Para el mes de julio la cartelera de eventos de la ciudad de Posadas no para de crecer en ofertas de espectáculos y entretenimientos, desde la agencia de comunicación y producción @Ocionoble te acercamos todas las propuestas. La primera oferta cultural ocurrirá este miércoles 3 de julio a las 21:00 horas en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, con la llegada en gira nacional de la comedia “Sinvergüenzas”. Los ingresos se pueden adquirir a través de ticket misiones. La obra cuenta con las actuaciones de Juan Palomino, Christian Sancho, Jorge ‘Carna’ Crivelli, ‘Tucu’ López, Alejandro Cupitó, y el debut teatral de Alexis ‘Cone’ Quiroga. El viernes 5 de julio a las 22:00 horas en el Centro artístico Mandové Pedrozo (Beethoven 1762), Jorge Haddad, el actor cordobés detrás del éxito de Hermana Beba se embarca en su primera gira por el litoral, en el cual estará visitando como primera parada la ciudad capital. Los ingresos se pueden adquirir únicamente a través de la plataforma entrada web.



El sábado 6 de Julio a las 21.00 horas, en la Sala Horacio Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz), Dúo Bote, conformado por la posadeña música y actriz Flor Bobadilla Oliva, y el formoseño músico y guitarrista Abel Tesoriere, presentarán su segundo disco ̈Aromas del tiempo ̈, lanzado en 2023, recientemente galardonado como Mejor Álbum de Chamamé en los Premios Gardel. Los ingresos se pueden adquirir a través de la plataforma de Ticket Misiones.

Mientras tanto, en el auditorio Montoya se presentan Los Imaguaré, en el marco de los festejos por el 47° Aniversario de la histórica agrupación correntina. Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del auditorio o a través de ticketway. Aprovechando el feriado largo, llega a la capital provincial, la primera edición del Festival Internacional Sertanejo que se realizará el lunes 08 de julio a partir de las 22:00 horas, en el Complejo Umma (Av. Maipú 2260). El mega evento contará con la participación de numerosas bandas y artistas solistas de Brasil y Argentina. Contará con la presencia de la emblemática banda San Marino, el destacado músico argentino Roberto Edgar y su Grupo Volcán; además del regreso esperado de la Banda La Ruta 66 (originales), que vuelve a subir a los escenarios de la región, con los viejos y nuevos éxitos discográficos.



Días después continúa la fiesta con la presencia de Uriel Lozano, uno de los artistas más queridos y aclamados de la música tropical, que promete una noche cargada de emociones y buena música. La cita será el viernes 12 de julio en el complejo UMMA (2260). La previa y la fiesta estará a cargo de Juanca Horodeski, los ingresos se pueden adquirir en la boletería del complejo de lunes a sábados de 16:30 a 20:00 horas, en deli Drink Posadas (Salta 2209) o a través de la plataforma ticket misiones. En esta oportunidad habrá entradas generales y camarotes para diez personas. Para el sábado 13, habrá doble propuesta, por un lado, los Jugo de Tigre se embarcan en la primera edición de su evento temático “Fiesta jugosa”, desde las 22:00 horas en la peña Itapúa, con la cual harán oficial la presentación del tercer integrante de la banda y usarán como excusa la velada para empezar a festejar los 35 años sobre las bandejas de vinilos del Dj y productor Tato Piatti.

Mientras tanto que unas horas más tarde en el club electrónico de Umma, uno de los Dj y productor más convocantes de la escena electrónica, Nicolás Taboada se volverá a encontrar con la crew electrónica misionera. En tanto que el domingo 14, desde las 14:00 horas en el club alemán se realizará la segunda Feria Medieval en Misiones, que tendrá un abanico de interesantes propuestas. Además de la exposición con objetos inspirados en lo medieval, la música del Coro Ultra Tempus, las danzas juglares de La Algarabía, la indumentaria específica de Sueño de Luna, la Taberna Coatí con platos de época y los combates de softcombat, este año, toda la jornada busca sumar al visitante como protagonista. Los ingresos se pueden adquirir a través de la plataforma ticket misiones.



Para la última semana del mes, el viernes 19 de julio en vísperas al día del amigo el complejo UMMA, invita a una novedosa propuesta en formato after office en el cual estarán presentándose en vivo la banda de cachengue más importante del país “Los totoras”, como previa estarán los Djs Chappa y Flavio bogado. Días después, llega uno de los regresos más esperados de los últimos años, vuelve a los escenarios: Miguel del Sel y el chino Volpato con un espectáculo para reírse en familia. Los ex MIDACHI se presentarán el 24 de julio a las 21:00 en el complejo UMMA (Maipú 2260) con su espectáculo Miguel y chino en Banda. Los ingresos se pueden adquirir en la boletería del complejo de lunes a sábados de 16:30 a 20:00, en revistería Piturro (San Lorenzo 1761) o a través de las plataformas: Butaca uno o ticket misiones.

Y para celebrar un mes de visitantes nacionales, el viernes 26 de julio en el polideportivo del colegio Santa María (Zapiola 1900), llega a la ciudad, la banda sensación de Santa Fe, Los palmeras. Los ingresos se pueden adquirir a través de todoticket.ar o ticket misiones y en los siguientes puntos de venta: That Metal Shop (Jujuy 2942) y Bar Beerlin (San Lorenzo y Bolívar). Al otro día, la banda de rock PIER llega con su “30 años Tour” para celebrar tres décadas de rock y pasión, el domingo 28 de julio, en el Club Huracán (Santa Catalina y López y Planes). Los ingresos se pueden adquirir a través de la plataforma de pase show o en Byte informática (Av. santa catalina 2310).

AGENDA JULIO



Sinvergüenzas: La versión argentina de la reconocida obra ‘Ladies Night’ se presentará el miércoles 3 de julio a las 21:00 horas. La comedia cuenta con las actuaciones de Juan Palomino, Christian Sancho, Jorge ‘Carna’ Crivelli, ‘Tucu’ López, Alejandro Cupitó, y el debut teatral de Alexis ‘Cone’ Quiroga.

La hermana Beba llega a Posadas: Jorge Haddad, el actor cordobés detrás del éxito de Hermana Beba estará visitando la capital el jueves 5 de julio a las 22:00 horas en el Centro artístico Mandové Pedrozo (Beethoven 1762).

Dúo Bote: Presentará su segundo disco ¨Aromas del tiempo¨, lanzado en 2023, recientemente galardonado como Mejor Álbum de Chamamé en los Premios Gardel. La cita será el sábado 6 de julio a las 21.00 horas, en el Centro Cultural Vicente Cidade.

Los Imaguaré: En el marco de los festejos por el 47° Aniversario de la histórica agrupación correntina, a cumplirse el próximo 5 de julio. La presentación oficial del trabajo tendrá lugar el 6 de julio en el Auditórium Montoya.

Festival Internacional de Música Sertaneja: Se realizará el lunes 08 de julio a partir de las 22:00 horas, en el Complejo Umma (Av. Maipú 2260). Contará con la presencia de la emblemática banda San Marino, el destacado músico argentino Roberto Edgar y su Grupo Volcán; además del regreso esperado de la Banda La Ruta 66 (originales).

Uriel Lozano: El célebre cantante de cumbia estará visitando la capital el viernes 12 de julio, la cita será en el Complejo Umma (Av. Maipú 2260).

Jugo de tigre en la peña Itapúa: Se presentan con nueva formación, el sábado 13 de julio a las 22:00, con la participación del Dj y productor Tato Piatti sobre las bandejas.

Nicolás Taboada: llega al club electrónico de Umma, uno de los DJ y productor más convocantes de la escena electrónica.

2da Feria Medieval en Misiones: Será este domingo 14 de julio en el Club Alemán de Posadas y tendrá un abanico de interesantes propuestas. Además de la exposición con objetos inspirados en lo medieval, la música del Coro Ultra Tempus, las danzas juglares de La Algarabía, la indumentaria específica de Sueño de Luna, la Taberna Coatí con platos de época y los combates de softcombat, este año, toda la jornada busca sumar al visitante como protagonista.

Los totoras: El viernes 19 de julio, la banda de cachengue más importante del país regresa a Posadas para un after office en el complejo UMMA.

Miguel y el chino en banda: Miguel del Sel y el chino Volpato con un espectáculo para reírse en familia. De esta manera, los ex MIDACHI se presentarán el 24 de julio a las 21:00 en el complejo UMMA (Maipú 2260).

Los palmeras: La banda sensación de Santa Fe llega una vez más al litoral para presentarse en la capital provincial el viernes 26 de julio en el polideportivo del colegio Santa María (Zapiola 1900).

Pier: anuncia su “30 años Tour” para celebrar tres décadas de rock y pasión y llegan a Posadas el domingo 28 de julio, para festejarlo en el Club Huracán (Santa Catalina y López y Planes).

