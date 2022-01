El arquero de la Selección Argentina demostró su descontento con las autoridades aeroportuarias a través de historias en su perfil de Instagram.

La Selección Argentina viajó ayer por la noche a Chile, para enfrentarse la “Roja” hoy a las 21:15 por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El arribo a Calama, ciudad en donde se jugará el partido, no fue nada sencillo para la “Albiceleste” y Emiliano Martínez lo mostró de una manera irónica.

El arquero del seleccionado hizo saber su descontento con las autoridades aeroportuarias chilenas a través de sus historias de Instagram. En el primer video el “Dibu” filmó una parte del aeropuerto con una gran cantidad de personas y expresó: “Y bueno, como siempre, quilombo”. Luego Martínez hizo un nuevo posteo en el cual un perro estaba revisando el equipaje del conjunto argentino. Cuando el animal se detuvo en un bolso, el arquero irónicamente manifestó: “Uh, encontró un sugus. ¡Encontró un sugus!”.

A su vez, Emiliano Martínez no fue el único en quejarse. Nicolás Otamendi también subió una historia en el aeropuerto que decía: “Bueno, hoy dormimos acá, pero no pasa nada”, demostrando la demora que sufrió la delegación argentina cuando arribó a Calama.

Por otro lado, como rige la ley de Chile, al llegar, la Selección Argentina se sometió a una ronda de testeos por coronavirus. Los resultados estarán recién hoy, allí se confirmará si se detectó algún nuevo caso positivo en el plantel. Es importante destacar que, Pablo Aimar y Alexis Mac Allister no viajaron a Calama por haberse contagiado de Covid-19. Por su parte, Emiliano Buendía tuvo que quedarse en Argentina por ser contacto estrecho del jugador del Brighton y el entrenador Lionel Scaloni no podrá estar presente en el encuentro puesto que su PSR sigue dando positivo y no se le permite el ingreso al país trasandino.

El partido de hoy será a las 21.15 en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y se podrá ver por TyC Sports y la TV Pública. Argentina ya está clasificada al Mundial de Qatar, mientras que Chile necesita los puntos en las fechas que quedan para meterse entre los clasificados para la Copa del Mundo.

Estas son las probables formaciones:

Chile: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza, Tomás Alarcón, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton Díaz, Alexis Sanchez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Ángel Di María, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso; y Lautaro Martínez.