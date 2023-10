Los expertos consultados en EEUU y en el país analizaron la trayectoria de los activos financieros, las divisas, el nivel de actividad y los precios al consumidor hasta fines de noviembre; más tranquilidad en el equipo económico.

Con un resultado electoral inesperado, los analistas consideran que la economía transitará las próximas semanas con más volatilidad sobre los activos financieros y presión sobre los precios minoristas.

No habrá corrección en el rumbo oficial que depositó al ministro y candidato Sergio Massa en el primer lugar de este domingo; en particular, en el mercado oficial de cambios, indicaron en el equipo económico; en esa usina respiraban más relajados por el freno electoral a la idea de una dolarización rápida de Javier Milei.

En Washington y Nueva York los analistas consultados por Infobae expresaron perplejidad y pesimismo. “Escenario muy negro” dijo Diego Ferro, presidente de M2MCapital Management, en Nueva York.

Brad Setser, ex funcionario del Tesoro, dijo desde Washington que “en el corto plazo, no está claro que Argentina pueda seguir apuntalando el peso (el tipo de cambio oficial está claramente fuera de línea con la realidad actual) antes de la segunda vuelta de las elecciones, aunque presumiblemente el equipo de Massa lo intentará”.

En Buenos Aires, los economistas consultados por este medio señalaron que “el plan platita funcionó” y consideraron que, con la continuidad del dólar en el mercado oficial a $350 hasta la segunda vuelta, se va a mantener una alta brecha en el mercado cambiario. Sergio Massa, ayer después de votar (EFE/ Enrique García Medina)

Sebastián Menescaldi, de Eco Go, afirmó que “hay que ver cómo se las arregla Massa para sostener la situación. El riesgo es que alguno quiera salir de los activos de Argentina, teniendo en cuenta que no necesariamente el kirchnerismo esté derrotado. Eso le va a complicar el manejo de dólares, con la escasez que continúa. Por otro lado, habrá que ver qué pasa con Juntos por el Cambio”.

“Creo que debería sostenerse, aunque por factores que suben –se mantienen los menos amigables con el mercado- y otros que bajan –se reduce la expectativa de dolarización y el fin del cepo con híper–. Pero en general, la suma es negativa en la visión del mercado porque los más market friendly no les ha ido bien”, aclaró.

“Y la economía real va a seguir acelerando el proceso de deterioro, con importaciones paralizadas, precios libres al alza y se van a agravar los faltantes probablemente”, indicó.

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, explicó que “no hay ninguna buena noticia hacia adelante para contar al mercado”.

“Vos sos irresponsable fiscalmente en un contexto totalmente precario y deteriorado, y la gente te vota igual. O sea, eso es lo que hizo Massa. Tenés escándalos de corrupción y no pasa nada; el que lo está viendo afuera, el resto del mundo, que tienen que decir si compran un activo argentino, recibe un mensaje negativo”.

“Fueron cuatro años pésimos donde al mundo no le interesó a Argentina, claramente. Los bonos argentinos siempre valieron nada. Nadie quiso poner un peso en Argentina. Massa va a tener que cambiar muchísimo, va a tener que ser otra cosa totalmente distinta”, afirmó.

“No veo buenas perspectivas para los activos argentinos. Incluso cuando se ve el programa de Unión por la Patria, Massa está muy jugado, incluso en la plataforma, a todo lo exógeno, al litio, a Vaca Muerta, y a la cosecha” (Caamaño)

“Massa está muy jugado, incluso en la plataforma, a todo lo exógeno, al litio, a Vaca Muerta, y a la cosecha. Estamos teniendo una sequía terrible, el ciclo de liquidez mundial está ajustando rápido y estamos entrando en una etapa de superdólar de nuevo, la tasa alta, las materias primas van a sufrir, o sea que no tenemos viento a favor”, explicó.

“Se esperaba un balotaje Milei y Massa lo que sorprende es el orden. La economía real va a seguir sufriendo como hasta ahora; está todo parado, no entra nada, vamos a ver cuánto realmente pueden aflojar, va a haber mucha incertidumbre hasta el balotaje”, dijo.

Por su parte, Fernando Baer, de Estudio Ber, cree que “algo más de calma vamos a ver. Hay que ver como se negocia un eventual apoyo de Juntos a Milei, en que términos y la señal que se pueda consolidar”. Prevén volatilidad en el mercado cambiario Foto de archivo. REUTERS/Enrique Marcarian

“En el dólar posiblemente hasta algún ajuste y en las acciones y bonos también. Esto es, seguirá pisado el dólar oficial y el IPC lo van a tratar de manejar con acuerdos y retraso de ajustes”, afirmó.

El analista financiero Christian Buteler le dijo a Infobae que cree que hoy podría bajar el dólar paralelo. “Ya algo se vio ayer con el dólar cripto, y es algo positivo para el peso. El dólar debería bajar, después del récord de días atrás, debería aflojar el dólar. O sea, sube el peso, pero acciones y bonos van a bajar”.

Escenarios muy diversos

Martín Kalos, de Epyca Consultores, dijo “son dos escenarios muy dicotómicos en términos de qué podría ser la política económica que implemente cada uno”.

“Lo más probable, en un escenario de volatilidad, es que sigamos teniendo tres semanas de volatilidad” (Kalos)

“Obviamente con la propuesta extrema de Milei de dolarizar como única propuesta debería mantenerse una demanda de dólares, en los paralelos en particular, que debería seguir alentando la suba de precios. Lo más probable, en un escenario de volatilidad, es que sigamos teniendo tres semanas de volatilidad”, explicó.

Kalos cree que seguirá la aceleración inflacionaria. “Es una economía que está en ‘modo de aguantar’, sin recesión y sin aumento del desempleo por ahora, pero sin que eso significa ningún tipo de dinamismo. Al contrario, seguimos viendo empresas e industrias que no saben dónde apostar, que quizás tienen planes de expansión productiva que no pueden concretar hasta no saber si pueden importar insumos y proveedores de servicios que no liquidan sus exportaciones de manera formal”, afirmó.

“Todas esas trabas van a continuar hasta que se define efectivamente quién es el próximo presidente de la Argentina”, concluyó.

“Mientras Massa esté con chances, la prioridad de que trate de mantener ordenado el mercado es más alta; se van a poner todos los dólares que hagan falta” (Secco)

Jorge Neyro, economista jefe de Delphos Investments, espera “un plan platita recargado” y Milei tirando munición gruesa, como ocurrió desde las PASO. “Todos redoblarán la apuesta y esto implicará brecha más alta, porque cooperar es perder en un balotaje: los que fueron por la avenida del medio perdieron votos. La incertidumbre sobre el camino del país aumenta, porque quedan los polos opuestos”, indicó.

Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, Javier Timerman, afirmó que el resultado de ayer terminó con la idea de Milei como ganador o el candidato más votado. “Eso es positivo para todos los activos locales. También el hecho de que Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en la segunda, es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir”, expresó.

Luis Secco, finalmente, afirmó que “los mercados mañana van a tomar en cuenta que se extendió hasta el 19 de noviembre la cuenta regresiva; mientras Massa esté con chances, la prioridad de que trate de mantener ordenado el mercado es más alta. Si apuesta por lo mismo que lo llevó a meterse ahora en el ballotage y ser el más votado, me parece que Massa va a redoblar la apuesta”.

