En Apóstoles, el Gobernador participó en la apertura de la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate. Herrera Ahuad celebró la unión de la familia yerbatera que mantiene viva la tradición en torno del producto emblema de Misiones. También, destacó los logros obtenidos en la fijación de precios de la yerba mate y la eliminación de la alícuota de exportación para los productos regionales.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad asistió a la ceremonia inaugural de la 45ª edición de la Fiesta de la Yerba Mate que se desarrolla hasta el domingo 5 de noviembre en el predio de la Expo Yerba de Apóstoles. Luego del acto protocolar, recorrió los stands, dialogó con vecinos y emprendedores de la región que se convocaron a este evento que une y consolida los lazos de la cadena productiva yerbatera.

Después de saludar a las autoridades municipales presentes, a la familia yerbatera y en la persona del ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, a todos los ministros del Gabinete, el mandatario agradeció al sector productivo misionero, en especial al yerbatero, “por la confianza depositada en el Gobierno de la provincia para gestionar las cuestiones que hacen a las políticas públicas en materia de económicas regionales».

Respecto de las negociaciones por el precio del producto con Nación, destacó que “pudimos demostrarlo con confianza, pero a su vez también con entendimiento, con mesas de diálogo, con discusiones hacia adentro. Cuando vamos a plantear nuestros problemas, debemos ser todos uno solo. El interés es colectivo, no individual», dijo, y resaltó la gestión de la provincia por lograr “en este semestre, en esta última discusión, el porcentaje más alto de la historia del precio de la yerba mate en la provincia de Misiones. Logramos que este año todas las economías regionales de nuestra provincia tengan alícuota cero de exportación, como el tabaco, el té y la madera» añadió. Tras lo cual enfatizó: «Estoy al lado del sector industrial, estoy al lado del sector cooperativo. Por lo tanto, hubo que ir a pelear por un incremento del precio en góndola. El último 15% que se otorgó lo logramos en conjunto».

Asimismo, el mandatario se comprometió con el sector para seguir “acompañándolo desde el lugar que me toque estar, convencido de que vamos en un camino de crecimiento, de desarrollo, convencido de que la Argentina no tiene que explotar, convencidos de que la Argentina se tiene que construir. Me pone feliz que en esta Fiesta de la Yerba Mate no solamente hablemos del aporte productivo, sino que también hablemos de la unión de la familia, del compañerismo, de la amistad, del compartir, del poder estar juntos», comentó. Por último, recalcó que la unión y la convivencia son vitales para una sociedad pacífica y constructiva, más allá de las diferencias políticas.

Mientras, el presidente del INYM, Juan José Szychowski, destacó la importancia histórica de la yerba mate en Misiones y el papel económico que desempeña. Agradeció la gestión de precios de la actual gestión de Gobierno por la certidumbre que brinda al sector.

Por su parte, la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, destacó el compromiso de la comunidad en hacer crecer la fiesta y el apoyo del Gobierno provincial. “Pensamos, primero, en agasajar a todos los que participan en la cadena productiva, para que se venga a festejar, para que se venga a valorar nuestro producto madre. Un producto por el cual muchas familias viven, también los comerciantes, porque gracias al producto, los productores y tareferos viven, los comercios también pueden vender, pueden trabajar, y también, como pensamos siempre con este Gobierno provincial, es que sea un evento turístico”, observó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora de la fiesta, Fernando Ojeda, dio cuenta del crecimiento de la celebración en los últimos años y resaltó la gestión de Herrera Ahuad en el acompañamiento.

Entre los asistentes al evento estuvieron el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y gobernador electo, Hugo Passalacqua; el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli; autoridades provinciales del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y otros funcionarios locales y representantes de la fiesta.

LA FIESTA DEL PRODUCTO MADRE DE MISIONES

La fiesta que comenzó hoy se extenderá hasta el domingo 5 de noviembre, fecha en la que se realizará el tradicional almuerzo que convoca a la familia yerbatera. Las noches contarán con la presencia de destacados músicos, jornadas tecnológicas, elección de reina, exposición agroindustrial y feria gastronomía. En lo que se refiere al festival, este año se destacan en la cartelera artística, Los 4 de Córdoba, FMK, La Princesita Karina y Rodrigo Tapari, entre otros.

Cabe recordar que el objetivo de esta fiesta es promocionar el producto madre de la región y brindar un espectáculo artístico de primera calidad. Durante el evento se resalta el quehacer cotidiano y el esfuerzo de la gente para producir y elaborar la infusión yerba mate, autóctona y argentina por excelencia. Esta edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate ha sido declarada de interés provincial por la Honorable Cámara de Representantes y de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad.