El presidente de la Cámara de Diputados Carlos Rovira fue reelecto al frente del palacio legislativo por un nuevo mandato esta mañana. Destacó la agenda en Diputados mientras analizó la coyuntura política de construcción de un poder político asentado en Misiones y con potenciación de la agenda nacional con el bloque neorevisionista que conformaron en Diputados «Provincias Unidas». Hizo un gran repaso de su pasado político y el inicio de la Renovación y su bloque.

Rovira habló de sus inicios como gobernador con una «cámara en contra» y su posterior paso al Palacio Legislativos donde, por aquellos tiempos «mi propio bloque era minoritario y donde nunca consideré los cargos políticos como personales», subrayó.

«Hoy estoy con el gobernador Oscar herrera Ahuad, el vicegobernador Carlos Arce y les doy la bienvenida a todos los nuevos Diputados, la representación elegida por la sociedad misionera». indicó Rovira mientras saludó a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pía Venchiarutti.

El legislador consideró que son meros representantes del pueblo. «Agradezco a quienes se refirieron con elogios hacia mi persona, esos se los dedico a mi madre como lo he hecho siempre», mencionó. Dip Carlos Rovira

Luego de hacer su resumen de su recorrido y «trayectoria indeleble», dijo que hoy vivimos momentos significativos y con una crisis sanitaria mundial a los cuales debo decir sin tapujos en presencia de todos ustedes debo agradecer la labor del gobernador de Misiones, junto a su vicegobernador que no es un mero espectador, sino todo lo contrario, un trabajo amplificado. Un gobernador que goza más del 80% de la aceptación de la población misionera y eso habla a las claras las voces del pueblo».

Carlos Rovira dijo que «todavía falta mucho para hacer, pero lo hecho es el cimiento para la esperanza del mañana, por eso quiero distinguir que no es cualquier hecho que en esa trayectoria podamos incluir la agenda legislativa. El discurso de Hugo Passalacqua me sirvió para recordar tiempos pasados». Carlos Rovira

Se refirió a su primer mandato como gobernador con una legislatura con un recinto antiguo, ruinoso, y en soledad porque la bancada opositora no solo se expresaba distinto, sino estuvo ausente, más de la mitad de la Cámara porque mi bloque era minoritario, habían sillas vacías, entonces lejos de tomar revancha personal, nunca tomé los cargos políticos como personales sino todo lo contrario, son mochilas institucionales a respetar, leyes constituciones, me propuse una tarea institucional sola, silenciosa y siempre consideré que quienes me sucedieron ( y ya pasaron varios, la alternancia es una realidad de nuevos hombres y mujeres, ya es propio de nuestro partido ), entonces me propuse decía de una reconstrucción muy intensa, porque me tocó gobernar contra las leyes que esta Cámara dictaba en el pasado, en la pretensión de confundir la legislación general, para la gente con actos de gobierno», alegó el legislador provincial.

Más adelante, Rovira analizó la calidad de los temas y tratamiento de antaño, lucha de todos contra todos, de internas y externas, muy pobre la gestión parlamentaria, por eso trabajé en silencio, pero de manera constante en todos los órdenes, pero en lo central era reorientar este vital poder a las necesidades de la gente. Y mi gratitud de quienes acompañaron en esta nueva votación.

En el plano nacional, distinguió a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo que ha prevalecido sobre las miradas personalistas y búsquedas a destiempo de nuevas pretensiones políticas que no votó la gente y la argumentación de confundir lo provincial de lo nacional. «Sigo teniendo la máxima valoración de la exactitud de los actos que jamás discutí que vota y elije el pueblo misionero. Por eso en esa misma dirección hemos consagrado momentos electorales muy diferente, primero en Junio nuestra casa, provincia (…) y luego lo nacional.

Argumentó que «Misiones hoy desde este recinto luce con un liderazgo indiscutido en la agenda de las provincias, como de la Nación. Siguen habiendo innumerables hechos que los misioneros hemos hecho trascender, pero con labor, con leyes de aquí, con proposiciones en diferentes posicionamientos que son voces que fueron tallando nuestra opinión, pero todo en base comunicante con la sociedad. Y eso nos enorgullece porque este año hemos batido un record, 91 leyes sancionadas, no hay recinto legislativo en la Argentina que haya sancionado tantas leyes en calidad y cantidad, más del 30% que tienen que ver con la crisis sanitaria actual o sea leyes que apoyan, apuntalan, unifican nuestro enorme Parque de la Salud Provincial, rápidamente el otro 30% la economía del conocimiento, la educación disruptiva, la mayoría del país discute de una tristeza enorme de haber perdido ciclos escolares, mientras Misiones avanza con la educación disruptiva, robótica, emocional, creativa, capacitaciones para nuestros jóvenes y su mochila tecnológica para salir a trabajar, el silicon Misiones, ese liderazgo no nos saca a nadie a los misioneros, se pensó aquí y desde aquí estamos alumbrando», precisó Carlos Rovira.

De la misma manera, el presidente de la cámara de Diputados sostuvo que en el recinto no hay mora en tratamientos y menos en poner en práctica, y se sancionan también leyes del arco de la oposición. Yo sufrí la mora de mi propio sector político, que no me aprobaban las leyes, está ocurriendo en buena parte del país esto, el desvío de dirigentes políticos que priorizan (…) nuevas aspiraciones que para eso el pueblo no los ha elegido.

Rovira agradeció a su bloque que «ha dado testimonio cabal y sostenido y siento más que orgullo, un ánimo renovado de permitirme hablar con autoridad del orden primero de la casa más chiquita que es la partidaria, el primer engranaje conductor de la institucionalidad que hoy vivimos, no pueden hablar de lo mismo otros espacios políticos».

Más adelante en su discurso, Rovira mencionó que su mente viaja por todas las casas de los misioneros, viendo o reviviendo, mejor evocando, porque muchas veces se imagina, momentos muy lindos y esa es la cajita que yo aprecio sesión tras sesión, con una enorme felicidad y tranquilidad porque para entrar a esas casas hay que despojarse de todo lo negativo, de prejuicios (…) por algo tallan lejos la famosa grieta. Y esas cuestiones la resolvemos con la simpleza del misionero y nuestros representantes siguen ese camino alejado de lo dictado por los partidos nacionales que tienen otra agenda, nosotros vamos a continuar cumpliendo con la palabra empeñada de crear un espacio propio, así es y fue, nació Provincias Unidas respetando ese mandato con toda claridad.

Para finalizar, Carlos Rovira exaltó lo «más lindo y preciado de nuestra condición humana que es compartir, agradecer, el mejor gesto de gracia es cumplir con su cometido, pero no solo ahora ya, por eso que haya concordia, paz y felicidad en todos los hogares de Misiones».