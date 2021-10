Lionel Messi concedió una extensa entrevista para la revista France Football y dio detalles de su impactante salida de Barcelona.

El astro del fútbol, de 34 años, expuso sobre su salida del club español: “No lo esperaba en absoluto. Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi inicial”.Luego, se explayó sobre la situación: “Pero, cuando llegué a Barcelona, me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para renovarme. Cambió mis planes”.

La dolorosa confesión de Lionel Messi: “Había decidido terminar mi carrera en el Barcelona”Acto seguido, Lionel Messi señaló sobre lo que generó en su familia: “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar.

Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona”.Y remató sobre el tema: “Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos.

Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme”.Al momento de hablar de su nuevo equipo, el rosarino contó: “Empecé a pensar en mi futuro y el Paris-Saint-Germain me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Recibí otras propuestas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido”. Lionel Messi, feliz con su presente en la selecciónY enfatizó sobre lo que lo atrajo al PSG: “Me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo. Todos estos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo”.Como también influyó la presencia de sus amigos Neymar, Di María y Paredes en el equipo. “Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas serían más fáciles de adaptar”, reconoció.

Sobre sus ganas de ganar la Champions, aseguró: “Es el sueño de todos aquí. El club lleva unos años trabajando con este objetivo y últimamente ha estado cerca. Desde el punto de vista personal es lo mismo, me encantaría volver a ganar la Champions, como decía cuando todavía estaba en Barcelona. Porque es una competición muy buena, muy difícil de ganar, pero creo que este grupo de jugadores tiene las armas para ganar este título”.Incluso, entre otros temas importantes, también se refirió a la obtención de la Copa América.

“Fue absolutamente increíble ganar este título. Esto es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo. Había estado luchando por esto durante años. Había estado muy cerca del gol en varias ocasiones y finalmente lograrlo, en Brasil, contra Brasil, fue realmente increíble”, recordó Lionel Messi.Y concluyó: “Fue un sueño hecho realidad. Fue increíble decirme que finalmente había logrado ganar un título con esta camiseta. Fue un maravilloso reencuentro con el pueblo argentino”, feliz y orgulloso por el logro después de tantos años.