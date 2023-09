Aunque Gerardo Martino expresó que el crack argentino no presenta ninguna lesión y que entrenó junto al grupo, no se encuentra junto a la delegación de las Garzas para el partido de esta tarde

Inter Miami quiere prolongar su excelente presente y alimentar su sueño de clasificar a los playoffs de la MLS en su enfrentamiento de esta tarde, desde las 18, ante Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. Sin embargo, los dirigidos por Gerardo Martino deberán volver a demostrar que son un equipo confiable pese a no contar con su máxima figura, ya que Lionel Messi no estará presente en este compromiso.

el siete veces ganador del Balón de Oro, pese a no contar con ningún tipo de lesión, optó por estirar su descanso y llegar en óptimas condiciones a la extensa seguidilla de partidos que se le avecinan a las Garzas, incluida la final de la US Open Cup (el miércoles 27 de septiembre ante Houston Dynamo).

Aunque el director técnico Gerardo Martino recalcó que el astro argentino no presentó ninguna molestia física y que entrenó a la par de sus compañeros (la Pulga venía de no sumar minutos en el partido contra Bolivia en la altura de La Paz con la selección argentina), en conferencia de prensa ya había sembrado dudas con respecto a su presencia en Georgia. “Está bien, pero vamos a esperar para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo”, manifestó.

“Iremos hablando día a día y veremos cómo se sienten ellos. Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar y analizaremos no sólo este partido sino todo lo que tenemos por delante estos días. Las chances son que viaje, que no viaje, que juegue, que vaya al banco, todo eso lo decidiremos después del entrenamiento”, concluyó el entrenador ante la insistencia de la prensa.

En medio de este cuadro de situación, las redes sociales también marcaron sus indicios. Primero fue la cuenta oficial de Twitter del Inter Miami, quien subió un tuit con la leyenda “Listo para despegar, nos vemos pronto Atlanta” y el emoji de un avión. En las fotos que acompañaron esta frase no aparece Lionel Messi, pero sí otras estrellas del equipo como el venezolano Josef Martino o el español Sergio Busquets.

Luego fue el turno del propio futbolista, con una historia de Instagram en la que agradeció a una pizzería de Miami pero que tiene su casa central en Argentina por la comida que le envió a su domicilio. La caja que mostró el rosarino contenía una napolitana.

Vale destacar que el conjunto rosa y negro, desde el desembarco de la Pulga, cambió radicalmente su nivel ya que acumula 12 partidos invictos, en los que ganó la Leagues Cup (competencia que enfrenta a equipos estadounidenses, canadienses y mexicanos), llegó a la final de la US Open Cup y escaló posiciones en la MLS (figuraban en el último lugar de la Confederacia Este).

De esta manera, volverán a jugar sin la presencia del ex Barcelona y PSG por segunda vez. La primera fue el pasado fin de semana, cuando derrotaron por 3-2 a Kansas City de local. Los del Tata Martino, con 28 unidades, aparecen en el puesto 14 de su zona, a seis de alcanzar al DC United, último en acceder al Repechaje de los playoffs de la Major League Soccer.