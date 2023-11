La decisión la tomó el juez Ariel Lijo, luego de que los fiscales del caso dictaminaran a favor de la excarcelación.

Tras cinco meses preso en el penal de Ezeiza, Marcelo Corazza este miércoles quedó en libertad, tal como lo había firmado el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, más temprano, cuando confirmó su excarcelación. El primer ganador de Gran Hermano y ex productor del ciclo, sigue procesado por dos hechos de corrupción de menores, uno en concurso con exhibiciones obscenas, y asociación ilícita y llevará una tobillera electrónica.

Tal como lo pidieron Marcelo Colombo y Carlos Rívolo, de la Fiscalía Federal N°2, además del dispositivo electrónico,Corazza tiene prohibido salir del país; también se le ordenó presentarse del 1 al 5 de cada mes en el Juzgado y no podrá ausentarse del domicilio que fije como residencia por más de 24 horas: su vivienda de Tigre, en este caso. La libertad la logró bajó palabra. El acusado salió esta mañana de la alcaidía de Madariaga de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con imágenes captadas por el canal TN, el auto en el que se movilizaba el ex productor de Telefe detuvo su marcha a los pocos metros de la sede policial para que un grupo de allegados a Corazza se acercara y lo saludaran, en medio de un abrazo efusivo.

“No sé por qué estoy acá, me acuesto pensando en no querer despertar. Es una porquería, una locura”, había dicho Corazza cuando estuvo frente al juez Lijo para ser indagado en septiembre.

Corazza fue detenido la primera vez el 20 marzo de este año, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Es decir, corromperlo sexualmente. Junto a él fueron arrestados otras cuatro personas con acusación más graves, como trata de personas y abuso sexual.

Sin embargo, el 3 de abril fue liberado por el tipo de calificación penal. Esto fue apelado por el fiscal Patricio Lugones. La Cámara de Apelaciones, entonces, decidió acusar a todos los detenidos, incluido Corazza, de formar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil.

Con esta nueva situación, Corazza fue detenido nuevamente el 31 de mayo y traslado hasta el penal de Ezeiza, donde permaneció hasta hoy. Luego, la causa pasó al fuero federal por el tipo de delito que se investiga. El expediente recayó en el juzgado N° 4 de Lijo. El magistrado analizó las distintas pruebas, desde testimonios hasta los celulares de los acusados, y descubrió que había tenido una relación sentimental, durante casi dos años, con un joven que, al comienzo del contacto, era menor de edad.

Ese joven declaró en Cámara Gesell y confirmó que su relación con Corazza había comenzado cuando tenía 17 años. “Me pagaba $5.000 por cada foto íntima”, fue una de las tantas cosas que contó. El análisis que se hizo del celular del ex GH certificó que chateaban cuando era menor. En el equipo se encontraron distintos mensajes e intercambio de fotos y videos con la víctima, todos de alto contenido sexual. Por esta razón, fue procesado nuevamente por corrupción de menores.

“Me da asco la idea de un menor de edad. Jamás estuve con un menor de edad. No entiendo por qué estoy en esa situación. Estoy obnubilado y desde marzo no puedo entender lo que está pasando. Me acuesto pensado en que no me quiero despertar. Es una porquería. Una locura”, fue otra de las cosas que había dicho el ex productor de TV cuando fue indagado por el juez.

Este lunes, el pedido de excarcelación de los abogados de Corazza, Gustavo Adolfo Posleman y Horacio Raúl Semin,fue dictaminado de manera favorable por la Fiscalía Federal N°2. 24 horas después, el juez Lijo firmó la libertad de Corazza, que ahora enfrenta todo el proceso judicial en su contra en libertad.

En la resolución de Lijo de 23 páginas, el juez repasó los fundamentos de la defensa como así lo que expresaron los fiscales y mencionó: “El máximo de pena previsto para el delito que se le imputó supera los ocho años de prisión; sin embargo, cierto es que, por otro lado, la pena que eventualmente pudiera aplicársele podría ser de ejecución condicional, pues el mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le atribuye es de 3 años”.

También, el magistrado indicó que, al ser una figura pública, eso “dificultaría una presunta voluntad de fuga u ocultamiento”; que siempre se ajustó a derecho y “no registra antecedentes”.