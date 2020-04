El Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo llevó a su casa con una tobillera electrónica. Es porque la sentencia en la causa Ciccone no está firme.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Buenos Aires le concedió el lunes por la tarde la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou. Los jueces del TOF 4 explicaron que tomaron la decisión porque la sentencia en contra del exministro de Economía por la causa Ciccone no está firme.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) no había incluido al exfuncionario entre los presos considerados en riesgo. Para el tribunal, la Covid-19 no implicaba una libertad automática para los detenidos.

«Dos circunstancias rectoras: la falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou y el contexto de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del Covid-19, aconsejan morigerar el encierro», precisaron los magistrados.

El TOF 4 porteño además tuvo en cuenta que el «único sostén económico y familiar» de las hijas de Boudou es la pareja, la exdiputada mexicana Mónica García De la Fuente.

«Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo», describieron los magistrados.

De esta manera, luego de colocarle una tobillera electrónica, el SPF trasladó a Boudou a su casa de Barracas para que continúe allí la prisión preventiva.

El ex vicepresidente fue condenado a cinco años de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra de la empresa Ciccone, pero la sentencia no está firme porque la Corte Suprema de Justicia todavía no resolvió su recurso de queja.