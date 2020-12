En la carrera por vacunar al mundo, China y Rusia parecen encaminados a convertirse en actores internacionales, ya que los países compran dosis y siguen adelante con las aprobaciones incluso antes de la publicación de los datos cruciales de las pruebas.



Aunque los esfuerzos de ambos países por conseguir una vacuna contra el coronavirus fueron vistos inicialmente con escepticismo, una lista creciente de naciones sigue deseando trabajar con Beijing y Moscú para frenar la mortal propagación del virus.

Mucho de esto tiene que ver con la escasez. Los países ricos se han hecho con la mayoría de las primeras dosis de las prometedoras vacunas de las empresas estadounidenses Moderna y Pfizer, que trabajan con la empresa alemana BioNTech. Un esfuerzo multilateral para distribuir equitativamente las dosis está avanzando lentamente. Para algunos, China y Rusia son la única opción inmediata.

También refleja una creciente sensación de que las vacunas chinas y rusas muestran alguna promesa científica y podrían desempeñar un papel en el fin de la pandemia, incluso mientras persistan las dudas sobre la seguridad y la transparencia.

La idea de que los rusos y los chinos no son tan buenos en esto como nosotros es sólo un nacionalismo de la vacuna”, dijo Naor Bar-Zeev, médico de enfermedades infecciosas y epidemiólogo estadístico que es profesor asociado en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Johns Hopkins.“No hay razón para pensar que estas vacunas no funcionarán”, dijo. “Pero no hemos visto la fase 3.”

El primer ministro camboyano Hun Sen dijo el martes que su país no va a pedir una candidata a vacuna desarrollada por la empresa china de biotecnología Sinovac porque no ha sido certificada por un organismo mundial. “Camboya no es un basurero… y no es un lugar para un ensayo de vacunas”, dijo.

Pero las dudas sobre los desarrollos de China y Rusia no han impedido que otros países sigan adelante con los acuerdos, las aprobaciones y las vacunaciones.

La semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos aprobaron el uso de una vacuna de Sinopharm de China, afirmando que es 86 por ciento efectiva sin dar muchos detalles. Bahrein rápidamente siguió el ejemplo.

El estado más poblado de Brasil, São Paulo, planea usar la vacuna de la Sinovac de China en lo que el gobernador espera que sea un empuje de vacunación obligatoria.

Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V compartirán sus hallazgos con el gigante farmacéutico anglo-sueco AstraZeneca para explorar posibles avances contra el coronavirus, anunciaron ambas partes el 11 de diciembre.

Las decisiones rápidas se están tomando sin datos completos y revisados por pares sobre los ensayos clínicos. “Todo está ligado a los resultados de la fase 3”, dijo Jennifer Huang Bouey, una investigadora centrada en China y en la salud global de la Rand Corp. “No hemos visto nada todavía”.

“Cierto escepticismo sobre las vacunas rusas y chinas puede estar justificado, pero descartar automáticamente estas vacunas como ineficaces o inseguras sería un error”, dijo Stephen Evans, profesor de farmacoepidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “Estos países tienen muchos y muy buenos científicos, incluyendo expertos en vacunas e inmunología”.

Evans dijo que la gran incógnita es el aspecto de los ensayos. “No sabemos si son débiles”, dijo. Pero el escepticismo es alimentado por “la falta de conocimiento sobre los procesos y el monitoreo”.

Los desarrolladores del Sputnik V también se han ofrecido a compartir la vacuna rusa con la francesa Sanofi y la británica GSK. La oferta llegó cuando Sanofi y GSK anunciaron que su vacuna se retrasaría hasta el final del próximo año porque los resultados del ensayo de fase 1/2 encontraron una baja respuesta inmunológica en los adultos mayores.